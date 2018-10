Mirá la foto bahiense elegida para la muestra de fotoperiodismo

La 29ª Muestra Anual de Fotoperiodismo Argentino de la Asociación de Reporteros Gráficos de la Argentina (ARGRA) se presentará esta tarde, a las 19, en nuestra ciudad.

La muestra se extenderá hasta el próximo 19 de octubre y se llevará a cabo en el Centro Histórico Cultural de la Universidad Nacional del Sur (UNS), ubicado en Rondeau 29.

Como en ediciones anteriores, hay representantes de nuestra ciudad. En este caso, la fotografía elegida fue la del bahiense Juan Sebastián Lobos.

“Se trata de la exposición más importante de fotoperiodismo de la región, con fotografías seleccionadas entre más de 3.200 imágenes enviadas por reporteros de todo el país”, señalaron desde ARGRA.

Además, se indicó que la muestra “propone un recorrido narrativo a partir de las imágenes más representativas de 2017”, donde “se presentarán fotografías sobre los hechos más relevantes en materia de actualidad, deportes, retrato, vida cotidiana, política, naturaleza, medio ambiente, arte y espectáculos ocurridos en el país y en el mundo”.

ARGRA Patagonia y Buenos Aires son los responsables, junto a los fotógrafos bahienses Lobos y Pablo Presti, de darle continuidad a esta muestra itinerante que hoy llega a nuestra ciudad.

Simpática fotografía

En esta oportunidad un representante bahiense logró que una de sus fotografías esté presente en la muestra.

Se trata de Juan Sebastián Lobos, un fotógrafo de 31 años que trabaja en la división comunicacional de la Armada Argentina, en el departamento Gaceta Marinera (Prensa y Difusión).

“En lo personal representa muchísimo formar parte ya que fue un desafío que me propuse hace 7 años cuando estaba estudiando en ARGRA. En aquel momento, uno de los trabajos prácticos que me tocó hacer en la cátedra de fotoperiodismo que la dictaba Martín Acosta fue la entrevista a Natacha Pizarenko. Desde ahí me surgió la ilusión de estar convocado y luego tener la posibilidad de traer la muestra a Bahía Blanca”, aclaró el fotoperiodista.

“Después de tantos años es un hecho muy gratificante por sobre todo compartir esta muestra con tantos compañeros. Quiero agradecerle a todos los que la hicieron posible”, sostuvo Lobos.

Esta es la segunda oportunidad que el bahiense queda seleccionado en una muestra de ARGRA. La anterior había sido en la 25ª edición cuando también fue elegida una imagen de Sebastián Cortés (bahiense que trabajó muchos años en La Nueva.).

—¿Qué podés decir de tu fotografía?

—No tengo mucho que acotar. Quizás puedo hacer una descripción romántica. Para mi esa foto representa una debilidad y una complejidad.

—¿Qué buscaste desde el punto de vista técnico?

—Intentar componer por reflejos, llenar el cuadro, exponer bien y fijar una especie de acción en la imagen final.

“Me parece una foto simpática y sobre todo sintética. Es una manera diferente de mostrar el trabajo rutinario que lleva adelante la gente que integra la Armada Argentina para resguardar los derechos y los intereses de nuestro país en el mar”, detalló.