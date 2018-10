Cuando te leen la mente

Con excesivo convencimiento escribo el tema. Sé que es uno de esos artículos que vas a mirar y releer una y otra vez.

¡Atención por favor! ¡Sé que te va a interesar!

Seguramente te ha pasado, o te pasa, que en algún momento, ya sea con tu jefe, en una cita, con tus hijos, y ni que decir con tu pareja, lo pensaste, lo deseaste fervientemente… Se puede resumir en la frase muy mencionada que dice: “pagaría por leer su mente”.

Habrá quien invierte dinero en tarotistas, adivinos, “brujos”, para poder dilucidar lo que el otro piensa. Sin embargo más allá de tu gusto por las “pseudo ciencias” conocer lo que el otro piensa es accesible tras un tiempo de estudio.

¡No claudiques! Prometo “una especie” de brevísimo manual para detectar pensamientos ajenos…

¡Somos muy predecibles! ¡Repetimos conductas!

Te invito a “leer emociones”. ¿Se requiere mucho conocimiento? ¿Una buena dosis de empatía? ¿Observar cómo detectives?

Obviamente no todos saben “expresar” sus emociones y mucho menos leer las emociones de quienes nos rodean. Hay seres que son un verdadero deleite, pues son muy comunicativas, con un amplio repertorio de Comunicación No Verbal que alternan tonos de voz, despliegan gestos, y parecieran que “hablaran con la mirada”. En las antípodas, están quienes poseen un repertorio restringido y gélido al momento de comunicar.

A su vez quien recibe el mensaje puede ser mejor o peor decodificador, pues para “leer los mensajes y emociones ajenos” se requiere de habilidad, pero por encima de ello, mucho interés por lo que el otro quiere expresar.

¡Empatía! ¡Primera condición!

A nivel neurológico hay que destacar la presencia de “neuronas espejo” que están asociadas a la capacidad de poder situarnos en el lugar del otro. No todos poseen la capacidad de activar tales neuronas con igual intensidad, por tal motivo no todos poseen la misma capacidad de empatía. Estas “neuronas espejo” posibilitan que disfrutes o sufras a la par del otro, te emociones con tu equipo de fútbol o una película; los ejemplos son infinitos.

Si estás leyendo y recordás cuando una mujer “te pescó en…”, la ciencia lo confirma: las mujeres contamos con mayor número de estas neuronas.

¡Atención! ¡Ojos abiertos!

Nuestra mirada comunica, transmite y es la que permite “conectar” con mayor intensidad; la mayoría de la veces se torna incontrolable. Histórica y cotidianamente le cedemos nuestra atención a las palabras y reparamos en gestos cuando son excesivos o exagerados. ¿Y los ojos?

Si alguien te gusta y atrae no te esfuerces en disimular: se dilatan las pupilas. Efecto similar acontece ante una sorpresa; para tu sorpresa ésta es la única emoción neutra, ni negativa ni positiva.

Bajar la mirada implica introspección, estar pensado “algo”. Ante el enojo y la indignación se parpadea con mayor frecuencia. El pestañeo también se descontrola cuando alguien nos agrada o pensamos en muchas cosas a la vez. Parpadeo y nerviosismo son casi sinónimos.

Quién miente y contrariamente a lo que se piensa, va a sostener la mirada, hasta que en un momento -dependiendo si es diestro o zurdo- “revolea” los ojos: hacia la izquierda para inventar y a la derecha para recordar.

Al igual que vos uso la tecnología para comunicarme, alegría, tristeza, abrazos y besos son expresados con un emoticón. El teclado cercena la posibilidad de transmitir y leer emociones, coarta en palabras de Bécquer a “quien puede hablar con la mirada y besar con los ojos”.

Celebro encuentros en los que “leo una mente y una mirada” que me enlaza, me estimula, me conmueve... ojos en los que convergen cuerpo y alma.