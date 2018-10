Los atractivos turísticos de Rosales a nivel internacional

Natalia Miguel

nmiguel@lanueva.com

El distrito de Coronel Rosales estuvo nuevamente presente en la edición 2018 de la Feria Internacional de Turismo para América Latina.

En el stand a cargo de personal de la dirección de Turismo, se expusieron los atractivos de Pehuen Co, Punta Alta, Villa del Mar, Arroyo Pareja, Punta Ancla, los museos de la ciudad, las reservas naturales y las ferias de Villa Arias.

Además, se promocionó la Segunda Fiesta Provincial de Comida al Disco "A Mar y Campo", en Pehuen Co, como así la temporada de verano en el principal destino turístico de Rosales.

Se hizo hincapié en su oferta de alojamiento, gastronomía y atractivos turísticos y se invitó a los visitantes de la feria para que elijan a Pehuen estas próximas vacaciones de verano.

El director de Turismo, Bernardo Amor, estuvo reunido con funcionarios provinciales tratando diferentes temas que se pretenden concretar en la próxima temporada.

En primer lugar, visitaron el stand de Rosales la Subsecretaria de Turismo, Martina Pikielny y el Ministro de Producción de la provincia de Buenos Aires, Javier Tizado.

Con el Director provincial de Desarrollo y Calidad Turística, Juan Pablo Falcon, el responsable de Turismo rosaleño confirmó una capacitación sobre "Atención al turista" para todos los comerciantes y prestadores de Pehuen Co, el próximo 2 de noviembre, de 13 a 19, cuestión que ya había anunciado a nivel local y por este medio.

También se confirmó una nueva campaña de difusión con la Directora Provincial de Promoción Turística, Patricia Carmona.

Junto a ella y el Secretario de Turismo de Adolfo Alsina (Carhué), Javier Andrés, se realizará una presentación en conjunto en el mes de diciembre entre Epecuén y Pehuen Co.

En este caso, se apelará a una acción que lleva una marca turística que jugará con el parecido del nombre de las localidades.

Otra de las reuniones que mantuvo Bernardo Amor fue con el director Provincial de Desarrollo, Calidad y Coordinación Turística, Nicolás Russo.

En ese encuentro, se trató, entre otros temas, el desarrollo del producto de Paleoturismo y Turismo Científico en Pehuen Co, un tema que concita la atención a nivel internacional y que ha sido, desde hace tiempo, motivo de visita de especialistas y turistas de distintas partes del mundo.