Alertan sobre la clonación de tarjetas en cajeros automáticos

Al menos tres episodios ocurridos en los últimos días en cajeros automáticos de la ciudad encendieron las alarmas sobre la presencia de delincuentes que clonan tarjetas de débito para cometer estafas.

En dos de los casos los protagonistas advirtieron la maniobra a tiempo y dieron aviso a la policía, que pudo secuestrar los dispositivos utilizados para robar la información.

Uno de los hechos se produjo el pasado 21 de septiembre en la sucursal del banco Macro que está situada en la primera cuadra de la calle Alsina.

Otro fue detectado por Roxana Mayo en uno de los cajeros del banco Galicia, ubicado en la esquina de Chiclana y Las Heras.

“Llegué al banco, esperé que se desocupara un cajero y luego de hacer la transacción veo que la tarjeta salía de una forma lenta, entonces me llamó la atención”, relató la mujer.

“Observé como otra boca dentro del lugar donde se coloca la tarjeta, entonces inspeccioné los cajeros de los costados y no estaban igual. Lo toqué con la uña y se movió, entonces llamé al 911”, siguió diciendo Mayo.

El dispositivo tiene un lector de banda magnética, un botón de encendido del circuito, una pila que lo mantiene activo y una tarjeta que almacena los datos.

Explicó que, a pedido de una oficial que concurrió al lugar, extrajo el dispositivo y se dirigió a la seccional Primera para hacer la denuncia.

“Estaba colocado muy prolijo y pegado con una cinta doble faz. Era de un color verde más claro, pero no te llama mucho la atención porque está muy bien hecho”.

Afectado por una maniobra similar, en el banco Credicoop de Villa Rosas, fue Gonzalo Castro.

El joven describió que fue a la entidad de la avenida Arias al 2300 y retiró dinero.

"A la noche, cuando veo el home banking, observo que alguien que no conozco me había transferido 16 mil pesos y luego los retiraron en cuatro extracciones. Consulté y me dijeron que me hackearon a mí la tarjeta y a la persona que le sacaron esa plata", dijo el hombre.

"Lo raro es que para retirar la plata usaron mis claves. Hice la denuncia en el banco y me dieron de baja a las tarjetas", agregó.

Los dispositivos colocados para la maniobra, según comentaron fuentes oficiales, fueron inspeccionados por un técnico, quien determinó que se encontraban activados para la captura de información.

Esos elementos serán enviados a peritar a La Plata y se aguardan las imágenes de las cámaras de seguridad de las entidades crediticias.

Skimming, el delito

“En forma física el robo de identidad de tarjetas de débito sucede a través de la técnica denominada skimming, donde el estafador instala en los cajeros lectores falsos para captar datos como número de tarjeta, fecha de caducidad y banco emisor. A esto lo acompaña la instalación de teclados falsos o cámaras para obtener el pin de acceso a la cuentas. Una vez que obtiene esa información, el delincuente clona la tarjeta para la extracción de efectivo o realización de compras”, explicó Gustavo Saín, especialista en cibercrimen y asesor del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Dijo que este tipo de maniobras se viene llevando adelante desde hace 40 años y que se utilizaba en la década de los '80 en Estados Unidos y Europa.

“Lo que sucede es que, a diferencia de esas regiones, los bancos y las tarjetas de crédito de acá siguen usando la banda magnética en los plásticos en lugar de chips”.

Foto: Página12

Saín agregó que las tarjetas con banda “son más fáciles de clonar, ya que es una tecnología obsoleta, como podrían ser los casetes o videos VHS como almacenamiento de datos. Las que tienen chip, en tanto, encriptan la información que envían a través de los dispositivos lectores y viajan por Internet, generando por operación una clave única e irrepetible”.

Detalló que algunas entidades entregan tarjetas de débito y crédito con chips a clientes de cuentas premium, pero que “mantienen el sistema dual, es decir, también tienen una banda magnética para el uso en cajeros y lectores en comercios, ya que no es una tecnología utilizada en el país”.

También manifestó que la mayoría de estas estafas no se denuncian penalmente.

“Gran parte, especialmente los casos en los cuales las cifras no son exorbitantes, finalizan en una resolución administrativa, ya que las entidades emisoras lo consideran más rentable que invertir en medidas de seguridad informática o modernizar los cajeros automáticos. Si el monto es alto, el caso pasa al área de fraude de las firmas para ser investigado”.

Consejos

El profesional destacó que la prevención pasa exclusivamente por las medidas que puedan tomar las empresas para mejorar la seguridad, aunque hay algunos pasos que podrían ayudar a detectar la presencia en el aparato de un dispositivo para clonar las tarjetas.

"En primer lugar, verificar si los lectores de banda magnética en las puertas de entrada de los cajeros se encuentran falseados o son los habituales", explicó.

Agregó que también "hay que chequear que las ranuras lectoras de los cajeros no se encuentren sueltas o superpuestas".

Finalmente, indicó que se puede "verificar si el teclado es el que viene soldado al cajero y también la existencia de cámaras que sean ajenas al banco".

Otras prácticas

El fraude más común para obtener los datos de cuentas bancarias o números de tarjetas de crédito es el phishing. “La técnica consiste en enviar un mail por Internet haciéndose pasar por la entidad bancaria y solicitar a la víctima el nombre de usuario y claves de acceso a los sistemas de banca online por cuestiones de seguridad”, explicó Gustavo Saín.



Describió que ese mensaje posee un enlace a un sitio web falso creado por el delincuente para que la víctima ingrese los datos, obteniendo la información necesaria para poder acceder a su cuenta y sustraer dinero o realizar compras.

Luego del robo de datos de las tarjetas, el uso de los mismo en Internet se realiza a través del delito de suplantación de identidad . Esa técnica se denomina carding. También se vende ese tipo de información en el mercado negro o dark web. Se trata de una Internet profunda, con sitios web encriptados y anónimos, donde solo unos pocos pueden acceder.