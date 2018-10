Felipe Ellis: “Esta pista es ideal”

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

(Nota publicada en edición impresa)

Felipe Ellis, un referente del motocross local y nacional, es uno de los que está feliz de poder girar en un circuito de la ciudad.

“Únicamente estoy entrenando y disfrutando de andar en moto, aprovechando la pista nueva. Ese es mi objetivo ahora. Personalmente pretendo terminar los estudios universitarios, así que le puse más energía este último tiempo”, contó Felipe.

La pista emplazada en el predio de la Asociación de Empleados de Comercio entusiasma al ambiente fierrero. Y Felipe, claro, no es la excepción.

Se tuvo una pista, pero por muy poco tiempo, en el predio de la Fisa. El proyecto estaba bueno, lástima que no duró. Es fundamental que tengamos una pista, porque Bahía es un punto neurálgico del deporte motor en el sur de la provincia, y en conexión con otras como La Pampa, Río Negro, Neuquén y la zona de la costa”, entendió el piloto local.

Los autódromos son sinónimo de automovilismo en nuestro país.

“Muchas pistas del país están emplazadas en autódromos. Esta pista es ideal, porque se encuentre en el predio histórico del autódromo. Obviamente, estaría bárbaro recuperar el autódromo, sería una sinergia de actividad única”, se ilusionó.

El trazado de la pista de Aldea es motivo de elogios por parte de Felipe.

“Es un circuito técnico, con buen aprovechamiento del espacio; quizá no es tan gigante como aparenta, pero está bien logrado, en el sentido que pueden manejar amateurs y pilotos experimentados”, destacó.

“Dentro del espacio limitado que hubo para esta actividad, está muy bien aprovechado. Es un trazado muy lindo, con una zona con declive en bajada. Y el entorno es muy lindo, a las afueras de los campos”, detalló Ellis.

El sistema implementado para acceder y el mantenimiento del circuito van de la mano. “Se les cobra un monto mínimo a los pilotos, destinado a tareas de mantenimiento. No se está lucrando absolutamente en nada con el circuito. Quien está a cargo, lo hace por amor al arte y hay que sacarse el sombrero, porque pocos lo hacen así. Y, sobre todo, lo que más recalco, es el esfuerzo por mantenerlo preparado cada vez que hay pruebas; está regado, con un piso fantástico, reparado. Además, escuchan a todos los pilotos para hacer las correcciones necesarias sobre el trazado o lo que sea necesario”, destacó.

De menos a más

La reactivación de la actividad, a partir de contar con un circuito, le abre las puertas a la posibilidad de contener competencias.

“Hay que ir de menos a más. Empezar con algunas zonales, porque dará la pauta de las probabilidades del circuito para carreras mayores, y sobre todo, para generar actividad. Lo único que teníamos en la zona era alguna que otra en Dorrego o el enduro de Monte. Bahía se merece hace muchos años una actividad mucho más potenciada en motos”, aseguró Felipe.

La mirada de este experimentado piloto va más allá del ámbito local y regional.

“Estaría buenísimo que en algún momento pudiera organizarse alguna carrera a nivel nacional. No es algo imposible, es una cuestión de valores, logística y de hacer alguna reforma por la cantidad de pilotos que animan esas pruebas. Hoy no podrían largar 40, pero no es para nada imposible. Hay medios para todo. Van por el buen camino”, entendió.