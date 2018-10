Cómo ser olímpico sin competir, desde las reglas

Por Mauro Giovannini / mgiovannini@lanueva.com

(Nota publicada en edición impresa)

Ramón Cenoz, del club Palihue, será juez en la competencia de golf También habrá un bahiense atento a lo que suceda en el deporte olímpico, aunque no se trata de un atleta ni de un entrenador: Ramón Cenoz es árbitro de golf y controlará todo lo que suceda en una de las cuatro sedes independientes: Hurlingham Club.

"Mi bisabuelo fue socio fundador del club Palihue y desde ese momento todas las generaciones fueron practicando y aprendiendo el deporte. Desde que nací que estoy adentro del club. Como jugador empecé a los seis años, representé al club en campeonatos interclubes y ahora estoy más dedicado a la parte de reglas y torneos; juego cada tanto", contó Cenoz.

La disciplina comenzará el martes y contendrá 64 atletas (32 mujeres y 32 hombres) que competirán en tres pruebas: stroke play individual masculina, stroke play individual femenina y equipos mixtos.

"El árbitro tiene mucho trabajo en lo previo, con todo lo que es el armado de las condiciones de la competencia, desde cómo decidir empates, la modalidad del juego, la marcación de la cancha. Y después, durante el torneo, el árbitro lo que hace es ayudar a los jugadores, asesorarlos en las reglas para que pueda continuar el juego o aplicar las penalidades que correspondan llegado el caso", detalló.

Ramón tendrá el privilegio de participar gracias a la designación realizada por la International Golf Federation.

"El golf está regulado por la IGF, que lleva el ranking mundial de profesionales y aficionados. En marzo me llegó de ellos una invitación para participar de los Juegos", sostuvo.

"Siempre me gustó la parte de organización de torneos. Empecé cuando tenía 18 años por un lugar que me dio el club en la comisión de reglas. Hasta que en 2012 rendí el primer examen con la entidad rectora del golf mundial que es The R&A y me fue bien ", añadió Cenoz antes de viajar por otro sueño.