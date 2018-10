Bordeu: hoy se consagran los grandes campeones de todas las razas

Guillermo D. Rueda

grueda@lanueva.com

Con récord de animales anotados, hoy se realizará la jura de clasificación de las distintas razas que competirán por los grandes campeonatos de la 134º Exposición Rural de Bahía Blanca, que se desarrolla en el predio de la Sociedad Rural local en Bordeu.

Las razas bovinas, porcinas y ovinas, así como las aves, hoy tendrán un protagonismo especial. La jura se iniciará a las 9, en las distintas pistas y corrales.

Los jurados serán: en Angus, Francisco Gutiérrez; en Hereford, Sergio Mundet; en Polo Argentino: Horacio Araya y, en Criollos, José Amadeo Lastra.

En Corriedale (en lote se comenzó a jurar ayer) estarán Carlos Rosso y la brasileña Elisabeth Amaral Lemos, cuya presencia representa una circunstancia inédita en las juras bahienses.

Una de las novedades es el notable crecimiento de animales inscriptos totales, ya que se pasó de 514 en 2017 a los actuales 737, con un crecimiento del 43,3 %.

En Angus el crecimiento fue del 59,4 % (261 vs. 416); en Polled Hereford, del 20 % (99 vs. 120); en ovinos, del 20,4 % (98 vs. 118); en porcinos, del 54,5 % (11 vs. 17) y en equinos, del 46,3 % (41 vs. 60).

Mañana —desde las 15— se realizará la inauguración de la muestra, con la presencia del ministro de Agroindustria bonaerense, Leonardo Sarquís; del presidente de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pelegrina; del intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay y del anfitrión, el titular de la Sociedad Rural local, Néstor Cenoz.

El costo de la entrada al predio, para hoy y mañana, es de 100 pesos.

El remate de los reproductores —con acceso libre y gratuito— se realizará, con el martillo de Daniel Biocca, este lunes a partir de las 9.