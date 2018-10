Apertura de los JJ. OO. de la Juventud: "Vivan esta experiencia intensamente", fue el consejo de Manu Ginóbili

A través de un video, el bahiense Emanuel Ginóbili dijo presente hoy en la inauguración de los 3º Juegos Olímpicos de la Juventud que se disputarán hasta el jueves 18 en Buenos Aires.

El torneo que participarán los mejores atletas del mundo de entre 15 y 18 años, tuvo hoy su ceremonia de apertura en pleno centro porteño, con el Obelisco como epicentro y convirtiéndose en la primera a cielo abierto.

"Vivan esa experiencia intensamente. Aprovechen cada segundo: conversen, conozcan gente, mírenlos a los ojos. Conozcan gente de otros países, de otros deportes, compartan experiencias", ese fue el mensaje de Manu.

La actividad, que contará con 4 bahienses, se repartirá en 4 sedes principales: Parque Urbano, Tecnópolis, Parque Verde y Parque Olímpico. Mientras que habrá otras cuatro sedes independientes: Hurlingham Club, el Club Náutico San Isidro, el Club Atlético San Isidro y el Paseo de la Costa.

"Para mí, los cuatros Juegos Olímpicos que jugué, fueron de lo mejor de mi carrera. Los viví y los recuerdos con muchísimo cariño, les deseo lo mismo: que puedan atesorar esa experiencia, hacerse de buenos amigos, disfrutarlo, vivirlo con alegría, que no es algo que le pasa a cualquier", agregó Ginóbili.

Tras la inauguración de hoy que convocó a una multitud a la avenida 9 de Julio, serán 12 días de competencia, con 32 deportes y 36 disciplinas, que marcará el debut de karate, escalada deportiva, breaking, patinaje de velocidad sobre ruedas, futsal, kiteboarding, beach handball y BMX Freestyle.

El obelisco copó la escena