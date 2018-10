Hugo Moyano: "El problema para los argentinos es Macri, no Cristina"

El secretario general del Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, criticó al Gobierno por la situación socioeconómica y subrayó que "el problema para los argentinos es (Mauricio) Macri, no Cristina" Kirchner, al tiempo que llamó a los dirigentes del PJ a "hacer el esfuerzo para estar todos juntos y tener la fortaleza necesaria en 2019 para ganar".

"Hay que hacer el esfuerzo para estar todos juntos, o por lo menos la mayoría, para tener la fortaleza necesaria en 2019 para ganar. Estoy convencido de que la gran mayoría de los peronistas unidos pueden ganar la elección", sostuvo el referente gremial.

En diálogo con Radio Continental, el extitular de la CGT destacó su integración dentro de la Comisión de Acción Política del PJ Nacional, tras haberse alejado del sello por sus diferencias años atrás con Cristina Kirchner: "Nunca me fui del peronismo. Me fui del PJ, que es el instrumento del peronismo".

En ese sentido, Moyano explicó que los motivos que lo llevaron a reincorporarse al sello fueron "la necesidad de hacer todo lo posible y tener la mejor buena voluntad para unir al peronismo".

"Tenemos que estar todos unidos, el que gana conduce y el que pierde acompaña. Esa es la norma de una elección. Aquellos que no quieren que estén fulano o mengano, seguramente habrá gente que quiere que no estén ellos. No nos tienen por qué gustar todos los demás peronistas, pero eso es la política", insistió.

Asimismo, el líder camionero ratificó sus críticas al Gobierno: "Más que críticos, lo que hacemos es marcar la realidad, las situaciones extremas de hambre, de pobreza. Cuando uno escucha las payasadas que se hacen desde el Gobierno, uno agarra más bronca".

"El problema para los argentinos es Macri, no Cristina Kirchner, por la política que se está muriendo de hambre la gente, está perdiendo el trabajo, es un desastre. El problema es Macri, no Cristina", lanzó.

Y agregó: "No saben conducir los destinos del país. Si no sabés cómo funciona... si yo no sé cómo funciona la organización, que venga otro".

Sin embargo, el ex secretario general de la CGT aclaró que pretende que Macri concluya su mandato: "Por supuesto. Nadie está diciendo lo contrario. ¿Quién le puede decir a los laburantes que nosotros hemos sido alguna vez golpistas?". (NA)