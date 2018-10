MotoGP: Dovizioso marcó el ritmo en el primer día de pruebas en Tailandia

Andrea Dovizioso (Ducati Team) fue el mejor de la primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de Tailandia de MotoGP, la 15ª competencia de la temporada.

El italiano fijó como mejor registro 1m 31s 90/1000, quedando a poco más de 2 segundos del récord del circuito Internacional Chang (1m 29s 781/1000), que estableció el español Dani Pedrosa a mediados de febrero, en el test de pretemporada.

En tanto, Yamaha mostró un avance al probar otros elementos que le permiten mostrarse más competitivos. Así, el segundo lugar fue para el español Maverick Viñales (Yamaha MotoGP), quien había encabezado la práctica matutina.

Por su parte, su compañero de equipo, el italiano Valentino Rossi, que terminó 9° en el segundo ensayo, estrenó un nuevo carenado aerodinámico que no lo convenció. “Ayuda en la salida de la curva, pero no marca una gran diferencia. No sé si lo usaremos en carrera”, sostuvo.

La llegada de Michele Gadda, experto en electrónica, proveniente del equipo Yamaha del Mundial de Súper Bike, ha ayudado a paliar el grave déficit que vienen arrastrando las M1 en ese aspecto, del que se venían quejando Rossi y Viñales.

El británico Cal Crutchlow (LCR Honda) concluyó 3° como la mejor Honda, por delante del español Marc Márquez (Honda Team), los italianos Danilo Petrucci (Alma Pramac) y Andrea Iannone (Team Suzuki), los españoles Álvaro Bautista (Ángel Nieto Team) y Dani Pedrosa (Honda Team), de Rossi y del francés Johann Zarco (Yamaha Tech3).

El español Jorge Lorenzo (Ducati Team) quedó con el 16° tiempo, tras una espectacular caída en la frenada de la curva 3.

La actividad en Buriram proseguirá esta noche, desde las 23:55, con el tercer entrenamiento. Mañana, a las 3:30, irá la última práctica y, a las 4:10, la tanda de clasificación. La carrera está anunciada para el domingo a las 4.