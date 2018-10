Bahía consiguió la segunda victoria, aunque no todo fue alegría en el Manu Ginóbili

Bahía Blanca sacó adelante un duro compromiso ante Mar del Plata y se anotó la segunda victoria en el Provincial masculino U13, que se está desarrollando en nuestra ciudad.

Las estadísticas del partido

El seleccionado local se impuso por 91-68 en el duelo interzonal, disputado en cancha de Bahiense del Norte, y lidera el Grupo A con puntaje ideal.

Sin embargo, el triunfo tuvo un sabor agridulce por la lesión que sufrió el capitán Santiago Candia, quien abandonó el estadio en ambulancia con fuertes dolores en la zona de la cadera y difícilmente pueda seguir jugando el torneo.

A diferencia del debut ante La Plata, Bahía tuvo que trabajar más el partido para poder quedarse con la victoria. De hecho, en buena parte del primer tiempo no le encontró la vuelta al trámite y debió correr de atrás a su rival.

Con Prome lastimando y generando juego en la pintura, el combinado marplatense sacó la primera ventaja del encuentro (7-14 a 4m10s) y manejó los hilos durante el 1C. Enfrente, el elenco de Errazu no pudo correr la cancha y le costó en el ataque estacionado. Así, el primer segmento finalizó 21-15 en favor del rojo.

El representativo de la ABB comenzó a cambiar su imagen promediando el 2C. Con Gattari atacando el cesto con decisión (10 puntos), Bahía fue acortando distancias hasta que logro dar vuelta el marcador con un par de conversiones de Ruesga sobre el final del primer tiempo (43-38).

Nuevamente con Gattari como líder ofensivo, el local sacó 10 de luz en el arranque del complemento y amagó con quebrar el partido (50-40, a 6m55s). No obstante, en Mar del Plata otra vez apareció en escena Prome (13 unidades) y las cosas quedaron igualadas en 57 de cara al último acto.

Bahía entró mejor pisado al 4C y, sumando cerca del aro, volvió a escapar en el tanteador (66-58, a 7m19s). Incluso, con un par de bandejas de Candia, la diferencia llegó a ser de 12 puntos (74-62) a 5m12 del epílogo.

Aunque, tras tomar esa ventaja, se produjo la mala noticia de la jornada: el base cayó mal tras una conversión y quedó tendido en el suelo con muchos gestos de dolor. Fue atendido en el lugar y luego se fue en ambulancia.

Lo positivo es que los chicos bahienses no perdieron la concentración y liquidaron el encuentro poco tiempo después de la reanudación, principalmente gracias a dos bombazos de Blanco (84-66 a 1m57s).

El resto

Por la Zona A (la de Bahía), La Plata derrotó 82-78 a Zárate-Campana, en el estadio de Olimpo.

En tanto, por el Grupo B, Junín superó a Punta Alta por 61-43, en Napostá.

El plantel de Bahía

4- Valentino Christia (ala pivot, Pueyrredón)

5- Alejo Marroni (escolta, Olimpo)

6- Bruno Lozano (alero, Bahiense)

7- Santiago Candia (base, Bahiense)

8- Marco Allerborn (alero, Estudiantes)

9- Alejo Blanco (escolta, Bahiense)

10- Santiago Gattari (base, Liniers)

11- Máximo Genitti (pivot, Bahiense)

12- Santiago Ruesga (base, 9 de Julio)

13- Gabriel Dannunzio (pivot, Estudiantes)

14- Bruno Guaglianone (ala pivot, Villa Mitre)

15- Matías Zanotto (pivot, Bahiense)

DT Mario Errazu

AT Julián Manqueo

AT Marcelo Berdini

AT Alan Rava

AT Iván Ludueña

UT Coco Bruni

Así sigue

Día 3 - Viernes

19:00 – La Plata vs Punta Alta (Napostá)

19:00 – Mar del Plata vs Junín (Bahiense del Norte)

21:00 – Bahía Blanca vs Zárate Campana (Bahiense)

Día 4 - Sábado

11:00 – Partido por el 5° puesto (Napostá)

18:00 – Semifinal 1: 1° zona 1 vs 2° zona 2 (Bahiense)

20:00 – Semifinal 2: 1° zona 2 vs 2° zona 1 (Bahiense)

Día 5 - Domingo

10:00 – Partido por el 3° puesto (Napostá)

11:00 – Final (Bahiense)