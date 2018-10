Una periodista denunció a Pettinato: "Me llevó tras bambalinas, me encajó un beso y me dijo que esto era así"

La periodista Martina Soto Pose denunció en las últimas horas que Roberto Pettinato la acosó cuando trabajan en el programa Un Mundo Perfecto.

"Antes de salir al aire, me llevó tras bambalinas, me encajó un beso y me dijo que esto era así", contó Soto Pose.



Martina Soto Pose en CQC

Además, la mujer contó que "fue un horror" y que cuando le contó a un productor, este le dijo que "Pettinato era siempre así".

Martina no duró mucho en ese programa y se pasó a Caiga Quien Caiga (CQC), cuando era conducido por Ernestina Pais.

Pero al tiempo, llegó Pettinato a la conducción de CQC: "Él era como era porque lo dejaban".

"Cuando tuve situaciones feas con él, se las comenté a mi jefe y me dijo que él no lo vio y que no es que no me creía, pero no lo había visto", contó la periodista.

Por último, se refirió a lo que la llevó a alejarse de la televisión: "Me hacían más observaciones sobre cómo me vestía, cómo me paraba, si tenía que sacar más pecho, y eso me hinchó bastante, así que bajé un cambio".