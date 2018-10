Los más chicos protagonizarán una gran fiesta del básquetbol

Por Mauro Giovannini / mgiovannini@lanueva.com

Las canchas de Olimpo, Napostá y Bahiense del Norte le pondrán color y calor desde esta tarde al 21º Provincial de básquetbol para preinfantiles, cuya organización recayó en la ABB.

Se trata del último Provincial el año -en la rama masculina- y, además de Bahía Blanca participarán Punta Alta, Mar del Plata, La Plata, Zárate-Campana y Junín.

La actividad dará inicio a las 17, con los partidos entre Zárate-Junín (en Napostá) y Mar del Plata-Punta Alta (Olimpo).

A las 19 se llevará a cabo la ceremonia de apertura, siempre en el estadio aurinegro, y a continuación (20) se producirá el debut de Bahía, ante La Plata.

“Por suerte pudimos hacer muchos entrenamientos y pudimos definir bien los cuartos, porque hay un cambio de reglamento y los chicos no están acostumbrados a jugar con estas reglas. Va a ser todo nuevo para nosotros en ese sentido”, señaló Mario Errazu, entrenador como en cada categoría formativa.

El plantel está integrado por chicos de siete clubes, siendo Santiago Candia, de Bahiense del Norte, el único con experiencia en este tipo de certámenes ya que integró el equipo de U13 el año pasado, siendo Mini, que fue 3º en Bragado.

“Vamos a jugar con dos bases por cuarto, porque Marroni y Blanco pueden ayudar para no tener problemas en el traslado. También tenemos dos grandes por cuartos, así que estamos bien ahí. Lo que pasa es que no conocemos lo que viene y por ahí te pueden sorprender, como lo hizo Zárate el año pasado; hay que respetar a todos”, añadió el Errazu.

En lo que se refiere a reglas, los cambios más significativos serán tres: se jugará con pelota Nº 6, habrá una línea de tres puntos a 5,75 metros y cada jugador podrá ingresar como máximo en dos cuartos.

Este año, Bahía ganó -en masculino- los torneos de U15 (Mar del Plata) y U17 (Junín); mientras que en U19 fue subcampeón (La Plata).

Bahía Blanca U13

4 – Valentino Christia (ala pivot, Pueyrredón)

5 – Alejo Marroni (escolta, Olimpo)

6 – Bruno Lozano (alero, Bahiense)

7 – Santiago Candia (base, Bahiense)

8 – Marco Allerborn (alero, Estudiantes)

9 – Alejo Blanco (escolta, Bahiense)

10 – Santiago Gattari (base, Liniers)

11 – Máximo Genitti (pivot, Bahiense)

12 – Santiago Ruesga (base, 9 de Julio)

13 – Gabriel Dannunzio (pivot, Estudiantes)

14 – Bruno Guaglianone (ala pivot, Villa Mitre)

15 – Matías Zanotto (pivot, Bahiense)

DT Mario Errazu

AT Julián Manqueo

AT Marcelo Berdini

AT Alan Rava

AT Iván Ludueña

UT Coco Bruni

Cronograma de juego

Día 1 – Hoy

17:00 – Zárate Campana vs Junín (en Napostá)

17:00 – Mar del Plata vs Punta Alta (Olimpo)

20:15 – Bahía Blanca vs La Plata (Olimpo)

Día 2 – Mañana

10:30 – Punta Alta vs Junín (Napostá)

10:30 – Bahía Blanca vs Mar del Plata (Bahiense)

10:30 – La Plata vs Zárate Campana (Olimpo)

Día 3 – Mañana

19:00 – La Plata vs Punta Alta (Napostá)

19:00 – Mar del Plata vs Junín (Bahiense)

21:00 – Bahía Blanca vs Zárate Campana (Bahiense)

Día 4 – Sábado

11:00 – Partido por el 5º puesto (Napostá)

18:00 – Semifinal 1: 1º zona 1 vs 2º zona 2 (Bahiense)

20:00 – Semifinal 2: 1º zona 2 vs 2º zona 1 (Bahiense)

Día 5 – Domingo

10:00 – Partido por el 3º puesto (Napostá)

11:00 – Final (Bahiense)