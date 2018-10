Bochas: Barrio Hospital, Tiro Federal y General Cerri son semifinalistas

Barrio Hospital, Tiro Federal y General Cerri impusieron condiciones en calidad de visitante y se aseguraron un lugar en las semifinales del certamen de Bochas por Parejas denominado La Nueva.

Los cerrenses (Guillermo Bertolli y Guillermo Urra) vencieron por 15 a 7 a El Puma en el reducto de calle Berutti al 1600, mientras que Barrio Hospital (Agustín Heil y Daniel Vitozzi) superó a Leandro N. Alem por 15 a 8, en el sintético Juan Laurona de calle Aazara.

Tiro Federal (Emilio Mariani y Danilo Escobar), por su parte, derrotó como visitante a Talleres por 15 a 7, en Villa Serra.

Por su parte, mañana se disputará el tercer encuentro de la serie entre 9 de Julio y La Armonía, habida cuenta que Juan Pablo Urra y Lázaro Levriero vencieron anoche a la pareja compuesta por Juan Carlos Gómez y Horacio Fernández --no jugó Gabriel Urra-- por 15 a 3 en el sintético velezano de calle Bélgica.

9 de Julio recuperará la localía y tratar de sellar la serie, que está igualada en uno.

Primera B

Esta noche se disputarán las revanchas del certamen de Parejas de Primera B. De ganar los visitantes, automáticamente pasarán a semifinales; caso contrario definirán en un tercer partido mañana.

Los cotejos son: Almafuerte vs Independiente, Bella Vista vs Villa Mitre, San Martín vs La Falda y Ciudad Atlántida vs Olimpia.