Garavano, sobre Carrió: "Es un cuestionamiento de ella, yo no tengo ningún reproche"

El ministro de Justicia, Germán Garavano, aseguró hoy que "no" tiene "ningún reproche" que hacerle a la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió quien confirmó que impulsará un juicio político al funcionario por declaraciones sobre el pedido de desafuero a la expresidenta Cristina Kirchner.

"Nosotros no hemos tenido un entredicho, ha sido un cuestionamiento de ella hacia a mí. Yo no tengo ningún reproche, ni nunca lo he tenido hacia ella, más allá de los matices o diferencias que podamos tener de opinión", afirmó el ministro en declaraciones formuladas en la Casa Rosada al término de la reunión de gabinete, encabezada por el presidente Mauricio Macri.

El ministro dijo además que "respetamos el trabajo de la coalición Cívica y el de ella" y consideró que "si decide esta presentación de juicio político brindaremos todas las explicaciones que hacen falta en el Congreso". (NA)