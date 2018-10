José López pidió "perdón" y se excusó: "Es muy difícil salir de ese sistema perverso"

El exsecretario de Obras Públicas José López pidió hoy "perdón" a su familia y a la sociedad por el "desvío en sus conductas" y expresó que le era "muy difícil salir" del "sistema perverso" en el que había caído.

El exfuncionario declaró este jueves por segunda vez en el juicio oral y público por los bolsos con nueve millones de dólares con los que fue detenido en junio de 2016 en un convento de General Rodríguez.

"Quiero pedir perdón a mi esposa, a mi familia, y a la sociedad en su conjunto. Cuando ingresé a la política lo hice en la confianza de que podía contribuir a cambiar la sociedad", dijo López a través de una videoconferencia ante el Tribunal Oral Federal 1, a cargo del proceso.

El exfuncionario dijo que él pensaba que ese "cambio" se podía realizar "con vocación de servicio, pero con el tiempo, cuando el poder es mal ejercido, las conductas se desvían y se termina confundiendo a quien se tiene que servir".

"Es muy difícil salir de ese sistema perverso. No utilicé este sistema en beneficio propio. Yo no me enriquecí con la política, perdí todo. Me arrepiento de no tener el coraje suficiente para salir de esta situación. El miedo pudo más", dijo el exfuncionario.

Además, afirmó que su único objetivo era "recuperar a la familia y su esposa": "María te amo y te quiero mucho mi amor", fueron sus últimas palabras dedicada a su esposa, también juzgada por enriquecimiento ilícito. (NA)