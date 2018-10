Moccero advirtió que su bloque votará en contra del 94% de aumento de la Tasa Vial 

El titular del bloque de concejales del Movimiento para la Victoria, Ricardo Moccero, advirtió no permitirá un incremento de 94% en la Tasa Vial, al considerar que se trata de una cifra “desmedida que atenta contra la rentabilidad de pequeños y medianos productores”.

“El distrito tiene 1.200 productores, de los cuales a la asamblea concurrieron 80. De esos, solo 50 votaron a favor del 94% de aumento de la Tasa Vial. Durante mi gobierno, cada vez que pedíamos un aumento de la tasa vial del 20%, no nos daban ni el 10%. Cuando los caminos estaban en perfecto estado, gracias a créditos de la Provincia, recibíamos cartas de felicitación de la Sociedad Rural. Ahora se dio el año pasado un aumento del 40% más 20 pesos por hectárea para comprar maquinarias, pero no hicieron la previsión necesaria con el dólar y solo compraron dos herramientas”, señaló.

El exintendente y exlegislador suarense señaló que si bien los grandes productores mantienen su rentabilidad, los chicos y medianos la han visto retraída”.

“Por eso queremos que paguen un porcentaje de acuerdo a la cantidad de hectáreas que posean”, sostuvo.

Por otro lado, Moccero resaltó que en la fecha límite para la presentación del presupuesto municipal, aún no se sabe cuánto dinero llegará desde la Provincia.

“No vamos a tener tiempo de trabajarlo y estudiarlo”, lamentó.

Además, criticó al actual intendente Roberto Palacio, quien actualmente se encuentra en Alemania.

“Fue a promocionar la fábrica de reciclado, pero el basurero a cielo abierto es un desastre. Se producen más de 20 toneladas de basura por día y, como no dan abasto, tiran la basura delante de los galpones de reciclado. Es una pérdida de tiempo. A la gente de Suárez le importan los problemas locales, como el no poder pagar la luz, el gas o los alquileres. No se pueden ir a pasear a Alemania”, manifestó Moccero, quien dijo que la actual administración “se ha basado en fiestas, viajes y aumento del personal político, ignorando a la población”. (Agencia Coronel Suárez)