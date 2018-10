Viviana Canosa sufrió un violento robo: "Me apuntaron"

La conductora Viviana Canosa sufrió en las últimas horas un violento robo en avenida del Libertador y Congreso, en el barrio de Núñez.

"La pasé horrible, fue a punta de pistola", le dijo a Teleshow.

Y agregó: "Me robaron plata, tarjetas y la cartera. Me apuntaron. Por suerte estaba sin mi hija (Martina, de cinco años). Lloré, lloré y lloré todo el día. Me dolía todo el cuerpo", confesó.

En enero de 2017, había sido testigo de un asalto sobre la misma avenida, pero a la altura de Palermo.

"Recién me salvé de milagro de un robo violento. Asaltaron a un señor que estaba casi al lado mío. (Avenida del) Libertador y Scalabrini Ortiz. Armados", contó en esa oportunidad. (Infobae y La Nueva.)