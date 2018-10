El llanto de Aníbal Pachano por su enfermedad: "No sé cuánto me queda"

El coreógrafo Aníbal Pachano se emocionó en el programa de Pampita al hablar de su enfermedad.

Pachano, que lucha contra un cáncer de pulmón, contó que tiene metástasis en el cerebro y no sabe cuánto tiempo le queda de vida.

"No sé cuánto me queda y lo quiero transitar maravillosamente. Es muy difícil entender y aprender qué te sucede en una enfermedad. Es un aprendizaje del día a día. Le transmito a la gente que se puede, pero también es muy difícil porque no todo lo que uno vive es lo que muestra", dijo.

Además, habló de sus temores: "Me gustaría que la vida me diera todo lo que no me dio, no me quiero ir tan rápido".

"Tengo miedo de irme solo. Estoy rodeado pero tener una enfermedad terminal te conecta con un punto muy distinto. Soy un tipo que le pone garra, pero como desconozco, estoy aprendiendo", aseguró el artista. (TN y La Nueva.)