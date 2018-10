Caso Margiotta: Martínez dijo que no estaba en Pringles cuando mataron al chico y que la causa es una vergüenza

Pedro Arturo Martínez, uno de los dos imputados por el crimen de Federico Margiotta, declaró hoy y dijo que no estaba en Pringles cuando mataron al chico, además de calificar a la investigación del asesinato como "una vergüenza".

Aseguró que conoció a Fabrizio luego de ser detenido y que tampoco participó de las fiestas que se realizaban a fines de los `80, en la cual fue ubicado por una mujer que testificó en la víspera.

“¿Por qué estoy acá? Es la pregunta que me hago. Hay muchos Martínez en la causa”.

Al declarar durante la última jornada del debate que lleva adelante el Tribunal en lo Criminal Nº 3, agregó que “cuando me fueron a detener me dijeron: ¿usted es Rodolfo Martínez? Igual me detuvieron”.

“Una de las Gorordo nombra en la primera declaración a Rodolfo Martínez y después empezó a ser Pedro Martínez”, agregó.

Consultado por su abogado (Sebastián Martínez) respecto de la causa, el imputado la calificó como "una vergüenza" y sostuvo que "esto fue con mucha intencionalidad".

Con voz entrecortada agregó que "es un calvario lo que estoy viviendo. Hay estudios serios que dicen que Nicolás no fue violado, no tomó alcohol, no tomó drogas. Leí la causa 200 mil veces".

También aseguró no haber participado de la fiesta en la que fue ultimado Margiotta.

“Ni siquiera estaba en Pringles, estaba en Buenos Aires haciendo compras. Tengo facturación”.

Explicó que a Jorge Fabrizio lo conoció en el calabozo de la fiscalía, “con las esposas puestas”.

Martínez comentó que vio en tres oportunidades a Federico, ya que concurrió al depósito de verduras que tiene en Coronel Pringles.

Indicó que le regalaba verdura y que el chico le dijo que si no llevaba plata a la casa le pegaban.