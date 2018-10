El récord de Klay Thompson: 52 puntos teniendo la pelota sólo 96 segundos

Algunas estadísticas no dejan de sorprender en la NBA, por caso, los 96 segundos que tuvo la pelota en sus manos Klay Thompson, para poder convertir 52 puntos –en 26m33 en cancha-, anoche, en el triunfo de Golden State ante Chicago, por 149 a 124.

Demostrando todo su arsenal ofensivo, los Warriors se dieron el lujo de, en una semana, ver a Stephen Curry meter 51 puntos, Kevin Durant 41 y, ahora, Thompson con 52, con 14 de 24 en triples.

Hasta este partido, Thompson llevaba 9-36 en triples.

En el primer tiempo, había anotado 10, en el triunfo parcial de su equipo, por 92 a 50, segunda puntuación más alta de la historia, detrás de los 107 de los Suns, en 1990.

“Antes de salir para el segundo tiempo, Steph (Curry) miró los triples que llevaba y me dijo ‘dale, batí el récord’”, contó Thompson.

“Ello es una muestra su generosidad, igual que la de KD. (Kevin Durant), Draymond (Green) y todos los demás compañeros de equipo. Es una bendición de poder jugar con estos muchachos, fue una noche increíble que nunca olvidaré”, reconoció.

