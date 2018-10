Concejales y exconcejales defendieron la ordenanza que restringe la venta libre de pirotecnia

Por Sergio Prieta / sprieta@lanueva.com

Mientras el Municipio analiza qué hacer con el pedido de la Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales que exige que se permita la venta libre de pirotecnia en Bahía, concejales y exconcejales que en 2000 decidieron prohibir la comercialización de esos productos se expresaron sobre el tema.

A principios del milenio el Concejo Deliberante estaba compuesta por dos bloques: 15 concejales de la Alianza y 9 del Partido Justicialista. Esteban Usabiaga (Alianza) fue el autor del proyecto votado por unanimidad el 7 de diciembre de 2000.

Consultado por “La Nueva.” dijo que “en aquel entonces el uso de la pirotecnia era un desmadre absoluto. La gente empezaba a tirar petardos mucho antes de la Navidad, había muchos lesionados y las estadísticas de los hospitales eran alarmantes porque principalmente afectaba a menores”, recordó.





En ese contexto fue que el legislativo decidió debatir el tema. “Se trabajó muchísimo e incluso con el paso del tiempo surgieron los reclamos de proteccionistas por cómo la pirotecnia afecta a los animales”, recordó.

Luego opinó que el fallo de la Corte se basa en la ordenanza de Alvarado y que no hay nada contra la de Bahía y afirmó que no se incurrió en ningún acto ilícito al avanzar con la normativa porque la ley que regula esa actividad otorga algunas facultades de control a las municipalidades.

No me arrepiento de haber presentado y avanzado en ese proyecto para nada y lamento no poder trabajar en este tema en la actualidad. Habría muchas formas de gestión política para realizar”, dijo el actual juez de Garantías del Joven.

Virginia Linares (Alianza) remarcó que aquella decisión se tomó “en defensa de la salud de los bahienses y que no hay arrepentimiento ni ilegalidad alguna.



“Es más hoy también agregaría a aquel motivo la defensa de los animales”, dijo.

Marcelo Feliú fue uno de los 9 ediles justicialistas que estaba en aquel entonces en el Concejo, apoyó la restricción y actualmente preside el bloque PJ-Cumplir.

“Creo que la diversión de algunos no se puede sostener con el sufrimiento de otros”, resumió.

“Reivindicamos el espíritu que motivó la ordenanza vigente con la idea de regular y compatibilizar primero la prevención con la salud pública, y luego con valores básicos de convivencia y vida en comunidad para determinar en qué casos específicos la utilización de pirotecnia podría permitirse”.

Luego aseguró que en ese entonces hubo apoyo de los bahienses e incluso en estos 18 años se sumaron quejas por la falta de controles, ya que la regulación no llegó a ser todo lo efectiva que se deseaba.





“Hoy tenemos muchos más elementos que ratifican el espíritu original de la ordenanza, que tal vez se desconocían cuando se avanzó en este sentido: por caso, la certeza de como la pirotecnia perjudica gravemente a quienes padecen alguna forma de autismo, Mal de Alzheimer y a los adultos mayores, además de los trastornos que provoca en los animales domésticos a quienes los pone en riesgo de vida”, afirmó

Por último dijo que si bien toda norma es perfectible y modificable es imposible “no reconocer y ratificar el espíritu que motivó esta ordenanza sería un retroceso, del mismo modo que pretender que un fallo judicial, que recayó sobre una ordenanza distinta y de otro partido, trasladarlo sobre la regulación de nuestra ciudad es, por lo menos, una interpretación muy audaz y discutible, que deberá contar con un profundo análisis llegado el caso”, dijo.

Contra la pirotecnia hace algunos días

Días atrás el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad impulsar campañas de concientización para desalentar el uso de pirotecnia.

La iniciativa obtuvo el apoyo de los concejales de Cambiemos, Unidad Ciudadana-PJ, PJ-Cumplir y el Frente Renovador.

“La idea es alertar a la población sobre los múltiples perjuicios que ocasiona la utilización de pirotecnia y desalentar su uso”, escribieron en el proyecto que lleva la firma de los presidentes de todos los bloques del legislativo.

Una de las ideas era pedir a la Liga del Sur, al Club Midgista e incluso al Bahía Blanca Plaza Shopping que desistan de usar pirotecnia para las celebraciones, espectáculos o festejos.

El pedido lo realizaron entidades que nuclean a familiares de personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), y a los afectados por el Mal de Alzheimer; además, aquellos dedicados a la promoción de derechos de los adultos mayores, y de los enfermos en general, como así también entidades proteccionistas de los derechos de los animales.

Tanto Roberto Ércoli (Frente Renovador) como Carlos Quiroga (Unidad Ciudadana) fueron cautos al opinar. “tratamos de conseguir la demanda y sentencia para evaluar y esperar lo que pueda darse”.

“Si bien no estábamos en el Concejo Deliberante creemos que en estos 18 años se han sumado argumentos consistentes”, dijo Quiroga, quien reconoció compartir el espíritu que tuvo la ordenanza

“Hay que defender dos cosas: la salud y el bienestar y los intereses del erario municipal. Nos parece bien la ordenanza y hay mas motivos para defenderla que para ir en su contra”, dijo.

Desde Cambiemos, el secretario de Gobierno Fernando Compagnoni aseguró que se encuentran analizando un pedido de las empresas y el fallo judicial que dio origen al reclamo

“Analizamos los pasos a seguir y en los próximos días tendremos definiciones”, aseguró. En el mismo sentido se expresó el presidente del legislativo, Nicolás Vitalini.