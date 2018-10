El dólar finalizó estable y cerró a $37,78

El dólar finalizó hoy casi sin cambios, a $37,78 para la venta, en una jornada en la cual el Banco Central aplicó un leve recorte en la tasa de interés.

El "billete verde" concluyó a $35,88 en la punta compradora y $37,78 en la vendedora, según un promedio realizado por la autoridad monetaria.

Así, el dólar finalizó con una leve suba de dos centavos, ya que el día anterior había cerrado a $37,76.

La divisa comenzó la rueda con tendencia alcista, al mediodía recortó la ganancia y finalmente terminó casi sin cambios.

En el Banco Nación, la moneda norteamericana terminó estable a $37,80, aunque a mitad de la jornada tocó los $38. El precio más elevado fue expuesto en Banco Patagonia a $38, seguido por Banco Galicia a $37,90. Por su parte, el dólar mayorista registró una caída de 19 centavos hasta los $36,71.

El Banco Central concretó la licitación diaria de Leliq en la que vencían $110.929 millones. El organismo adjudicó $109.441 millones, mientras la tasa promedio fue de 70.048%.

En el inicio de semana, el retorno promedio había sido de 70,626%, mientras que el máximo había sido de 71,029%.

El volumen negociado en el segmento de contado fue superior al del día anterior, al llegar a US$ 584,753 millones.

El mercado se mantuvo en un clima de mayor calma ante la expectativa de la llegada del desembolso de U$S 5.700 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco de la ampliación del acuerdo stand by, con lo que las reservas internacionales superarían los U$S 53.500 millones.

Además, siguió de cerca la actividad en la plaza cambiaria de Brasil en la que el real operó de manera inestable tras el período electoral.

En ese escenario, el dólar se encamina a cerrar el mes con una retroceso en torno al 10 por ciento en medio de la puesta en marcha del nuevo esquema de política cambiaria tras la controvertida salida de Luis Caputo del Banco Central y la llegada de Guido Sandleris en su lugar. (NA)