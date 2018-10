"Nochebuena para todos": piden ayuda para armar cajas navideñas y darlas a los que menos tienen

La parroquia San Luis Gonzaga hace una vez más "Nochebuena para todos", una iniciativa que consiste en preparar cajas navideñas y entregarlas a las familias que más necesitan para que compartan en Navidad.

"Queremos invitarlos a vivir una Navidad distinta, una Navidad especial donde nos abramos a la realidad de los que menos tienen armando una caja de Nochebuena con alimentos", dicen los organizadores.

Y agregan: "Sabemos que el costo de preparación de la caja puede resultar muy alto para una única familia. Por eso los invitamos a agruparse con otra familia, compañeros de estudio o trabajo, vecinos, etc. No dejen de participar del proyecto por no poder afrontar el costo total de una caja, nosotros podemos ayudarlos a buscar con quién hacerla".

Las cajas se recibirán el martes 11 de diciembre, a partir de las 17, en Espora 149 (Parroquia San Luis Gonzaga).

¿Con quiénes colaborás?

-Familias de cartoneros y que trabajan en la calle, que participan del servicio que se realiza todos los miércoles en nuestra parroquia.

-Familias de Villa Caracol y Bajo Rondeau, que participan en Giravida.

-Familias del barrio Campana de Palo.

-Familias que participan del comedor “Corazones solidarios”.

-Familias del Comedor “Una Ilusión”.

-Familias que participan del merendero “El Principito”.

-Familias de la Capilla “Maria madre de la esperanza”.

-Familias del Barrio 9 de Noviembre, que participan en la ONG Alza la voz por los chicos.

¿Cómo ayudar?

Quienes quieran colaborar armando una caja deben llenar el formulario 2018, para luego ser contactados.

También pueden llamar a los teléfonos 154196540 (Verónica Orio) o 154411802 (Gabriela Pons). O enviar un mail a nochebuenasanluisgonzaga@gmail.com.

En Facebook figuran como Nochebuena para todos - SAN LUIS GONZAGA - BAHIA BLANCA y el usuario de Instagram es @nbpt_slg.

Todos los detalles