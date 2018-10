Denuncian a un intendente y un legislador de Río Negro por supuesto abuso de una nena

6 hombres, entre ellos un intendente y un legislador rionegrinos, fueron denunciados por una joven que aseguró haber sido abusada a los 15 años en el departamento de San Antonio.

Entre los denunciados se encuentra el intendente de San Antonio, Luis Ojeda, y el legislador Javier Iud, según lo publicado por el diario Río Negro.

El caso es investigado desde hace 2 semanas por la fiscal Paula Frandsen, tras la denuncia de una operadora social que refirió a los abusos presuntamente sufridos por una adolescente que actualmente tiene 17 años, entre 2016 y 2017.

La joven aseguró haber mantenido relaciones sexuales en esa época con varios hombres de esa zona del sur de la costa marítima rionegrina.

El legislador Iud salió a despegarse de las acusaciones, dijo desconocer a la joven denunciante e informó que se presentó ante la Justicia para ponerse a derecho, además de presentar un escrito con un descargo.

"Hace unos días recibí un Whatsapp con la versión de una denuncia por corrupción de menores y sindicaba a un legislador y ex intendente de San Antonio. Éramos dos. Me presenté en Fiscalía para ponerme a disposición. Ayer fui con un escrito, patrocinio personal y constituí domicilio", contó en declaraciones al mismo diario.

"En mi vida participé de ninguna fiesta indecorosa. Puede ser ingenuo pero nunca vi a nadie drogándose con una línea de cocaína. Estoy sumamente tranquilo. Estuve en silencio, pensé que la supuesta víctima se podría arrepentir y reconociese que alguien la indujo", añadió.

Por su parte, en la cuenta de la red social Facebook, el intendente Ojeda también negó su participación en los hechos denunciados.

"Saben que no tengo nada que ver con la noche, el alcohol, las drogas y el abuso de menores", expresó el jefe comunal, que habló de un "ataque" contra su persona por "odio, resentimiento o frustración".

"Tengo una sensación muy rara, mucho dolor, mucha tristeza, angustia y bronca. No conozco a la menor, no se quién es. El pueblo de San Antonio sabe de mi conducta de vida y más de una vez he denunciado estas situaciones. No ando en la noche. Una barbaridad. Esto solamente puede responder a una mente enferma", añadió el jefe comunal. (NA)