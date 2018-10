Ataban y maltrataban a su hija de 3 años en el jardín; una maestra lo confesó

La madre de una niña de 3 años denunció que su hijo fue sometido a malos tratos en un jardín de infantes de la localidad santafesina de Granadero Baigorria, cerca de Rosario, donde habrían atado para controlar su conducta.

La mujer presentó una denuncia penal en la comisaría 24 contra docentes del jardín "La Casita de Disney".

Los padres del chico apuntan directamente contra la directora del establecimiento.

En ese sentido aseguran haber obtenido el testimonio de maestras que indican que, por decisión de la directora, era atado con cordones y quedaba llorando.

Según indicó la madre del pequeño, llamada María, el viernes pasado, junto con su esposo, notó que el chico "tenía muy colorado la zona de la cintura, cola y las piernas, y nos dijeron que esas marcas se las había hecho en el pelotero, algo que no creímos".

Las marcas y el hecho de que el nene, que no habla, evidenciaba sentir dolor hizo que el padre, a la salida del jardín increpara a la directora del establecimiento.

"Le dijo a la directora vos al nene algo le hacés. Lo tenés atado o algo pasa, porque un pelotero no lo puede dejar así", relató María, sobre el entredicho que tuvieron con la directora del establecimiento (Daniela), a la salida del jardín.

María realizó la denuncia en la comisaría 24 por maltrato y ataduras, y apuntó directamente contra la directora del jardín.

La mujer dijo que llevó al niño a una sala de salud, donde le confirmaron que las marcas eran de ataduras.

Fue entonces cuando se dirigió a las casas de algunas de las maestras, hasta que una de ellas se quebró y admitió el cruel trato al pequeño.

Le dijo que al nene, como es "hiperactivo" y no lo pueden controlar, lo sentaban un coche, donde permanecía atado.

"Ellas venían malhumoradas y se la agarraban con mi hijo al que tenía atado por horas. Dejaban que se haga sus necesidades encima y me decían que no había llegado al baño, cuando en realidad no lo llevaban ni lo dejaban ir. Se la pasaba llorando pero no lo soltaban", expresó la mujer en diálogo con el Canal 3.

La director del jardín, acompañada por el abogado del establecimiento, aseguró las marcas que posee el pequeño se las hizo jugando bajo el pelotero, mientras que se refirió en duros términos a la conducta del pequeño. (NA)