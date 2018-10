El adiós a Tata, la abuela de 104 años que tejió hasta sus últimos días

Anahí González

María Esperanza Álvarez de Menghini, se aferró a la vida hasta el último suspiro.

A los 104 años, internada en casa de una de sus hijas, en Mayor Buratovich, pueblo en el que pasó la mayor parte de su larga existencia, seguía pidiendo las agujas para hacer sus tejidos al crochet. Ese día hasta jugó un ratito a las cartas.

Cuando su bisnieta Paine Luna Caracotche, vio la actitud de la abuela, la fotografió tejiendo para dejar testimonio de sus ganas de vivir y lo compartió en Facebook con sus afectos.

Antes de partir definitivamente, ayer a las 21, acompañada por sus afectos, transitó una internación domiciliaria en casa de una de sus hijas. Finalmente debió ser internada en el hospital de Pedro Luro.

“Su gran corazón se apagó lentamente. Dios la tiene en sus manos, ella no sufrió, los que estuvimos alrededor, yo principalmente, se le hemos entregado a la Virgen”, dijo Coca Caracotche, una de sus hijas.

La abuela María, nació el 1 de marzo de 1914 en Córdoba y pasó su infancia en Benjamín Zorrilla, (Río Negro) hasta que se mudó, con su marido, a la localidad villarinense.

El apodo Tata se lo dio su primera nieta.

Fue cortés y alegre hasta el último día. Saludaba a todo el mundo, lo reconociera o no.

Cuando cumplió los 100 años, abrió las puertas de su casa a La Nueva., sentada a la cabecera de la mesa y con los lentes sobre la nariz, dispuesta a contar anécdotas de cada foto de un álbum familiar que una de sus nietas le había regalado.

Hace dos años, también se la contactó por su inusual longevidad tan bien llevada.

En palabras de su bisnieta

Paine Luna Caracotche, es hija de Laura, la hija menor de Coca, y acompañó a su bisabuela hasta el final.

"Quizás son tantos los años que pasamos junto a ella que nunca nos imaginamos este momento. Te puedo decir que estuve casi hasta el final acompañándola. Me agarraba mucho de las manos, me sonreía, me daba besos y me hablaba un poquito", contó.

"Siempre fue una abuela presente en nuestras vidas, cuando llegábamos de la escuela merendábamos con ella, jugábamos a las cartas y hasta me enseñó a tejer, pero la verdad es que nunca aprendí, eso era lo de ella", recordó.

Comentó que la abuela María, para algunos, y tata para la familia siempre fue una persona tranquila.

"Puedo decir que nunca la escuché enojada, siempre siempre sonriendo. Y creo que así también es como la recuerda cada persona que la conoció", señaló.

"Me queda paz porque me di el gustito de tener una bisabuela mis 21 años, y se fue tranquila", dijo.

Su vida

Tata se crió junto a sus padres Catalina Ferrero y Marino Álvarez y cuatro hermanos varones.

Nadie en su familia llegó a los cien. No tuvo rutinas especiales, ni una alimentación específica.

Casi no tomó remedios y hasta las 10 décadas se bañaba y vestía sola y se peinaba con una peluquera. Regaló cientos de carpetas tejidas a mano. Tejer fue su hobby al igual que jugar a las cartas. Solía tejer en la vereda, tomando aire fresco.

Llegó a Buratovich con su marido Mario en 1946. Trabajaron juntos frente del hotel local y en una bodega propia. El falleció a los 57 años.

Ella siguió adelante con sus hijas y con las visitas a la iglesia como parte de un grupo que cosía ropa para quienes la necesitaban.

Tata tuvo siete nietos y 12 bisnietos.