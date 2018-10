El presidente de River trabaja "en un espacio que sirva para ayudar" al país: "No significa candidatearse"

Luego de que surgiera la posibilidad de que Marcelo Tinelli se lance de lleno a la política, el presidente de River, Rodolfo D'Onofrio, reconoció hoy que está "trabajando en un espacio que sirva para colaborar y ayudar" al país, aunque aclaró que "hacer política no significa candidatearse".

A un año de las elecciones presidenciales, el dirigente deportivo [ganó las elecciones en River en 2013] contó que está trabajando junto al fundador de la Red Solidaria, Juan Carr, y al neurocientífico Facundo Manes, así como también indicó que mantuvo encuentros con la organización Poder Ciudadana.

"Lo que quiero es ayudar y lo voy a hacer: lo estoy haciendo. Me estoy juntando con Juan Carr, con Manes, nos estamos juntando y trabajando en ideas que de alguna manera puedan servir a quienes nos toque que nos gobiernen. Es un momento para que todos nos pongamos a colaborar y tratar de tener un proyecto de país realmente en serio, con mucha unión y unidad", sostuvo el titular de la entidad de Núñez.

En diálogo con Radio La Red, D'Onofrio fue consultado sobre si quiere ser candidato a presidente en 2019: "Querer no. Lo que estoy dispuesto es a ayudar y a trabajar. Estamos en un espacio trabajando no para generar un partido político nuevo, porque hay un montón, sino para que de alguna sirva para colaborar y ayudar".

E insistió: "No queremos hacer un partido político, pero sí un espacio que pueda ser una fuente de ayuda a quienes hacen política partidaria. Hacemos política, pero no política partidaria. Hacer política no significa candidatearse".

"Los dirigentes tenemos que pensar en ver cómo podemos colaborar en una sociedad que está viviendo momentos muy difíciles y cuando escucho de la grieta digo basta de grieta, porque esto es un charco: pongamos puentes, unámonos. La única manera de que nuestro país va a poder realmente tener un futuro cierto y no tan duro como vivimos es si nos unimos. Pero que no sea una utopía, sino que se sienten en la mesa los que se tienen que juntar", remarcó.

En ese sentido, el presidente de River subrayó que "se tienen que juntar empresarios, sindicatos, los credos, los políticos".

"No hay que juntarse con ladrones ni con gente que quiere dividir: después, juntémonos todos porque somos la gran mayoría", añadió.

Asimismo, D'Onofrio se refirió a la posibilidad de que se incorpore a ese espacio el conductor de ShowMatch y vicepresidente de San Lorenzo: "No estamos conversando con él. Está en su programa y dedicado a sus proyectos profesionales. Pero, ¿por qué no? Todos tenemos que encontrarnos para conversar".

Finalmente, el dirigente deportivo, que también es economista, pidió "un programa para que realmente la Argentina produzca y tenga trabajo" y concluyó: "Siempre creí en (Arturo) Frondizi, que es la idea de desarrollar el país". (NA y La Nueva.)