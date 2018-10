La defensa de Fabián Gianola tras la denuncia por acoso: "Me extorsionó"

El actor Fabián Gianola se defendió tras la denuncia de acoso en su contra y aseguró que lo "extorsionaron".

"Me metió la mano y me tocó la vagina. Lo veo en televisión y me da arcadas, no lo soporto", había dicho la actriz Fernanda Meneses.

No fue la única vez: según la denuncia, lo hizo en tres oportunidades.

Gianola, que compartió con ella un sketch en el ciclo Hoy ganás vos (2016/17), decidió hablar tras la fuerte acusación.

"Me veía venir algo así: esta señora viene extorsionándome porque levantaron el sketch en el que estaba. En el que hay que decir que el personaje jugaba con eso de que me acosaba a mí. Aclaro, porque lo escribió ella al sketch. En fin, entendió que yo era parte de la producción y empezó a pedirme dinero. No le di nunca nada. A partir de allí comenzó a amenazarme con que iba a arruinarme la carrera y que iba a hablar mal de mí en los medios", le contó el actor a Clarín.

Gianola también hizo un descargo ante la policía por amenazas: "Me mandaba capturas de fotos de mis hijos en Facebook y me empezó a amenazar con ellos. Frases como 'qué lindos hijos tenés' y cosas por el estilo. Por esto le hice una denuncia por amenazas, el pasado 4 de abril".

"Mandaba mensajes diciéndome: 'Qué fácil sería matarte... dispararte desde un auto en movimiento mientras salís del teatro'. ¿Qué puedo decir? Es alguien que no está bien", finalizó. (TN, Clarín y La Nueva.)