Cher le dio las "condolencias" a los brasileños tras el triunfo de Jair Bolsonaro

La actriz y cantante estadounidense Cher expresó ayer su descontento con el triunfo del presidente electo Jair Bolsonaro y le dio las "condolencias" a los brasileños, en su cuenta de Twitter.

Cher había declarado que el nuevo presidente era un "cerdo que debía estar encerrado toda su vida en prisión" y cuando se conocieron los resultados se lamentó por "los hermanos y hermanas" del país vecino.

"Mis condolencias Hermanos y hermanas brasileñas: los hombres buenos no siempre son enviados para preocuparse por la gente. El triunfo prospera creando violencia".

Condolences Brazilian Brothers & Sisters💔Good Men Aren’t Always Sent 2Care 4 Flock.

trump Has Emboldened Hate Groups,& Fans 🔥🔥Of

Violence.We 4get What It Felt Like 2 Have Kind Men As Leaders.trump Thrives On

Creating Mayhem👊🏼.He Cares More About His

“Bad Hair Day” Than PPl