Intiman al Municipio para que en 30 días permita la venta libre de pirotecnia en Bahía

Por Sergio Prieta / sprieta@lanueva.com

La Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales envió una carta documento al Municipio para que en 30 días vuelva a permitir la libre comercialización de pirotecnia y fuegos artificiales en nuestra ciudad.

La novedad fue confirmada por el presidente de la entidad Mario Ruschin, quien aseguró que por el momento no iniciaron acciones legales ni denuncias contra funcionarios bahienses, que en el año 2000 prohibieron la venta de ese tipo de explosivos.

Días atrás la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires falló a favor de las empresas en una denuncia radicada contra el Municipio de Miramar, que también prohibe la comercialización de pirotecnia.





Desde ese momento las firmas pretenden que otras ciudades bonaerenses den marcha atrás a las ordenanzas similares y que levanten toda restricción contra sus productos.

Así fue como horas atrás llegó a Bahía una carta documento dirigida al intendente Héctor Gay.

“Si la Municipalidad no responde en ese plazo analizaremos los pasos a seguir, pero lo único que pretendemos es que Bahía se adecue al fallo judicial y nada más”, explicó Ruschin, quien no descartó acciones legales y denuncias por lucro cesante y perjuicio económico en caso de no tener respuestas.



“Este tipo de medidas que van en contra de las leyes nacionales que regulan y permiten nuestra actividad nos ha perjudicado mucho en estos 18 años. Ejercemos una actividad lícita y muchas familias dependen de esto”, dijo.

Al ser consultado por los efectos nocivos que los explosivos causan en mascotas, personas con Alzheimer y Autismo, el empresario sostuvo que el uso de pirotecnia es una costumbre que lleva 200 años y que no son insensibles ante esos casos.

“La mercadería que producimos en el país está a la vanguardia y es muy similar a la que se fabrica en el resto del mundo. Hay explosivos que tienen más efectos de luces que explosiones.

En el Municipio analizan qué hacer

Consultados por la carta documento, desde la comuna explicaron que analizan el contenido del pedido y que podrían tomar una resolución y pasos a seguir en los próximos días. “

Estamos evaluando la presentación”, dijo el secretario de Gobierno, Fernando Compagnoni.

La ordenanza aprobada el 7 de diciembre de 2000 afirma que “queda prohibido en el Partido de Bahía Blanca la fabricación, tenencia, guarda, acopio, depósito, venta o cualquier otra modalidad de comercialización mayorista o minorista y el uso particular de elementos de pirotecnia y cohetería.

Entre los productos se mencionan cohetes y cohetes fósforo, petardos, estrellitas, cañitas voladoras, triangulitos, metralletas, rompeportones y todo otro producto destinado a provocar efectos mecánicos, visuales o auditivos mediante detonación, deflagración, combustión o explosión, así como aquellos de proyección cuyo efecto secundario produzca explosión o detonación."

En un segundo artículo se establece una excepción para “la realización de grandes espectáculos de fuegos de artificio, destinados a entretenimiento de la comunidad o conmemoración de eventos especiales. Los mismos deberán contar con la autorización previa del Departamento Ejecutivo Municipal, el que extenderá una habilitación temporaria por el o los días de espectáculo, y en el lugar de emplazamiento que se determine."