“Muchos dicen ser peronistas, pero en realidad son oportunistas"

“Buscamos que haya autoridades legales y legítimas. Hoy tenemos autoridades legales, pero no legítimas”.

Con esa frase, Omar Gadea, apoderado nacional de la Línea Interna Justicia y Dignidad Peronista y a su vez secretario político de Eduardo Duhalde, manifestó las intenciones de “normalizar” el partido Justicialista.

“Hoy, los mandatarios del partido justicialista son de Unidad Ciudadana. O sea que son autoridades del partido y ocupan bancas de otro partido, que paradójicamente enfrentó al justicialismo. Eso es algo que está pasando y es inentendible”, explicó Gadea.

Con su rúbrica, la semana pasada presentó un escrito a la jueza Servini de Cubría, juez electoral nacional explicando la situación.

“Básicamente le pido que deje de hacer política y se ponga a hacer justicia, porque ésto no puede estar ocurriendo”.

En el tren de normalizar y trabajar específicamente en la sexta sección electoral, Gadea nombró a la escribana Mónica Bochile como apoderada de la línea interna que dirige.

“Tendrá como principal misión organizar los 22 distritos de esta región electoral”, explicó.

Y agregó: “Desde nuestra línea pedimos que el doctor Duhalde sea el presidente del Partido Justicialista, porque es una persona que tiene antecedentes y una experiencia que no muchos pueden mostrar. De delegado gremial llegó a presidente de la Nación, así que su capacidad es innegable. Y tiene llegada con todos los poderes políticos. Creemos que es la persona indicada para conseguir la unificación de todo el peronismo de una vez por todas. El justicialismo dividido no le sirve a nadie”.

--¿A Mauricio Macri tampoco?

--Mauricio Macri y la gobernadora Vidal llegaron a sus puestos de casualidad, porque la gente ha votado en contra del Frente para la Victoria. No ganaron por buenos, sino porque eran la opción que parecía más potable para ese momento.

--¿Qué rol jugará Cristina Fernández de Kirchner?

--El Frente para la Victoria enfrentó al justicialismo en 2005 y en 2017 lo volvió a enfrentar con otro nombre, el de Unidad Ciudadana, pero los mismos actores, como son los casos de Espinoza, Magario y Daniel Scioli. O sea que ocupan bancas diciendo que son justicialistas, pero en realidad son de otro partido.

“Cristina está armando su propio partido político, por lo que no tendría injerencia ya que una cosa es Unidad Ciudadana y otra el partido justicialista. Eso es lo que queremos que no se mezcle, porque de esa manera usurpan los lugares y las bancas utilizando al partido justicialista. Unidad Ciudadana tendría que armar su propia doctrina y su propia carta orgánica. Nosotros no vamos en contra de ellos, sino que queremos que las cosas queden en claro. Ellos son una cosa y nosotros somos otra. En esa confusión, ellos sacan ganancias. Si ellos pretenden jugar por dentro del partido justicialista, primero deberían afiliarse”.

--¿A quién postularían ustedes como candidato a presidente en 2019?

--Nuestra idea es postular a Roberto Lavagna. Pero para ello debemos conformar un frente de trabajo homogéneo. No creo que Lavagna quiera pelear una interna, por lo que deberíamos darle una unidad total del partido justicialista. Por eso estamos en charlas permanentes con Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey y otros gobernadores.

--¿Porqué Lavagna?

--Porque es neutral. El viene de la Democracia Cristiana y actualmente integra el Frente Renovador. Por eso digo que la intención de Duhalde es lograr un armado nacional que pueda hacerse cargo del país. El peronismo hoy está disperso. El partido justicialista tiene más de 3 millones de afiliados, mientras que el Pro tiene 100 mil. Por eso hay que buscar la unión y Duhalde piensa que detrás de Lavagna se van a encolumnar todos.

“El plazo que nos fijamos para lograr ésto es marzo. Tenemos que ir detrás de un proyecto político y no detrás de una persona. Lavagna reúne esas condiciones”.

En el cierre, Gadea fue muy crítico con ciertos personajes de la política actual.

“Muchos dicen ser peronistas, pero en realidad son oportunistas. Agarran la marchita cuando les conviene, consiguen los dividendos y después se olvidan de la justicia social que pregona el justicialismo. Con el tiempo de caen las caretas. Hoy la mayoría tiene miedo de ir presos, porque la mayoría se aprovechó de la política para hacer sus negocios en vez de buscar la equidad”.