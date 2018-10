Lewis Hamilton: "Fangio es el padrino de todos nosotros"

El mundo habla de Lewis Hamilton, la nueva leyenda de la Fórmula 1. Así lo determinó la adjudicación de su quinto título mundial de Fórmula 1, tras la disputa del Gran Premio de México en el Hermanos Rodríguez.

La obtención del quinto laurel, le permitió al inglés igualar la línea de Juan Manuel Fangio en cantidad de títulos, y transformarse en uno de los pilotos más grandes en la historia de la máxima. Nada más y nada menos...

Tras la concreción del objetivo (le alcanzó con arribar 4°), y en alusión a la estadística que lo emparda con el piloto argentino más grande todos los tiempos, Hamilton expresó: “Fangio es el padrino de todos nosotros, y siempre lo será desde la perspectiva de piloto. Conseguir lo que él hizo en ese momento, cuando todo era tan peligroso, es algo increíble. Tengo un respeto muy alto por él. Me siento muy honrado de tener mi nombre junto al suyo”.

What a moment in Mexico 👀@LewisHamilton crosses the line to become only the third five-time world champion in #F1 history 🏆🏆🏆🏆🏆#MexicoGP 🇲🇽 pic.twitter.com/PLHmYHhk2H