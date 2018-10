Cuando aparece la muerte en el comienzo de la vida

Cecilia Corradetti

Licenciada en Psicología, Natalia Novaro (M.P. 1251), con orientación en Psicología Perinatal, se refirió a una temática tan compleja como poco visibilizada: el duelo gestacional.

Novaro ealizó un posgrado en Vínculo y Psiquismo Temprano y su trabajo final sobre Duelo Gestacional lo presentó en la últimas jornadas de la Asociación Argentina de Salud Mental.

Más tarde, cursó otro posgrado que le otorgó el título de terapeuta en duelo. Finalmente, luego de difundir la temática en su página de Facebook, de escuchar a pacientes y de haber vivido en carne propia esta dolorosa experiencia, decidió “inaugurar” grupos de autoayuda.

--¿Cómo se inicia su orientación en duelo gestacional?

--Más allá de lo estrictamente académico, mi trabajo en este tema comienza desde una experiencia personal. En 2010 atravecé la detención de un embarazo de trillizos y en 2014 perdí otro embarazo más. Fue desde esas vivencias que pude observar el gran vacío que existe en el acompañamiento que hay en estos casos, la dificultad que conlleva encontrar muerte al comienzo de la vida, tanto para las familias como para los equipos médicos. Y la poca difusión que tiene esta problemática.

“Fue entonces que comencé a investigar, leer, estudiar de modo más bien autodidacta. La psicología perinatal, como especialidad, aún no había sido reconocida”.

--¿Qué sucedió después?

--En 2017 decido crear una página de Facebook llamada “Con la luna como cuna. Duelo gestacional y perinatal”. Y comencé allí a tratar de visibilizar esta temática que es más habitual de lo que cualquiera desearía.

--¿Existen cifras concretas?

--Una de cada cuatro mujeres atraviesa esta situación a lo largo de su vida. Comencé entonces trabajando acerca de los duelos que se dan por las detenciones de embarazos desde el primer trimestre, hasta los bebes fallecidos a término en el parto o a días luego de nacidos.

--¿Cuál fue el objetivo de la página de Facebook?

--Como psicóloga con formación perinatal y como mamá que atravesó esta dolorosa situación me propuse difundir información acerca de esta problemática aún casi invisibilizada; compartir experiencias con otras familias que conocen este dolor entendiendo aquí que también se compartirán experiencias de superación y concientizar sobre la necesidad de legislación para dar identidad a todos los niños fallecidos antes del alumbramiento.

--¿Existen registros formales?

--Estamos trabajando en eso, porque permitiría análisis estadísticos que podrían derivar en políticas sanitarias preventivas. En este sentido es importante, además, brindar acompañamiento a aquellos padres que se sienten incomprendidos por el resto de sus pares.

“Es mi deseo, también, ampliar la temática hacia los duelos por fallecimiento en los primeros años de vida. Por sobre todo, ofrecer una mirada cálida que invite a seguir apostando por la vida.

--¿El vínculo entre los padres y los hijos precede al día mágico de su nacimiento?

--Claro. Es desde muy temprano en la gestación que esta historia comienza a tejerse. Se funda en los deseos, en las ansiedades y hasta en los temores que habitan a esos padres desde la confirmación del embarazo. Podría decirse desde la búsqueda o desde la sospecha del mismo, según cada caso.

–-¿Cómo se mide ese sufrimiento?

--Cuando un embarazo no llega a término y los padres no alcanzan a conocer físicamente a su bebé sufren como cualquier otro padre. No haberlo cargado en brazos, no haberlo llevado a casa no hace menos real la existencia de ese hijo. Ni a la pena por su partida, menor. Muchas veces la hace más difícil aún y más incomprensible para el resto.

--¿Cómo deberíamos actuar frente a quienes han sufrido estas pérdidas?

--De ningún modo juzgar ni minimizar el dolor de aquellos padres que no pudieron ver nacer a sus hijos. No olvidar que un hijo se aloja primero en el corazón, luego en el vientre y, si la vida lo permite, más tarde en los brazos. Pero su existencia es real desde el comienzo mismo.

El nacimiento de grupos de autoayuda

De este espacio virtual y de la aceptación de la gente se fue creando la idea de convocar a las familias a participar de encuentros donde compartir sus vivencias.

Así fue como en junio de este año se realizó la primera reunión.

“Y desde allí repetimos con una frecuencia mensual. La idea de estos encuentros es poder cobijarnos amorosamente, sentirnos acompañados y comprendidos y fortalecernos para seguir y ante todo dar un mensaje esperanzador”, sostuvo Novaro.

El grupo es abierto a padres, madres, padrinos, abuelos y cualquier familiar que desee participar.

“Es una actividad que coordino y que no tiene arancel ni requiere de una pertenencia obligada. Son encuentros abiertos”, explicó.

En los grupos se abordan sensaciones, sentimientos.

“Este duelo tiene sus particularidades que lo hacen diferente a otros, tiene sus protocolos de atención recomendados y existen momentos más adecuados que otros para consultar. A su vez es necesario que haya un registro estadístico de los casos”, puntualizó.

“Desde mi perspectiva de trabajo no interesa cuál es la razón por la que ese embarazo se detuvo, si fue una interrupción voluntaria, un aborto espontáneo, ni tampoco el tiempo de gestación que haya tenido”, subrayó. “Se trata es de acompañar el padecimiento psíquico y el dolor que esta situación puede generar”, amplió.

Informes e inscripción: 291-154124977