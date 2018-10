Venezolanos en Bahía: Del dolor a la esperanza

Por Maximiliano Allica / mallica@lanueva.com

“Cuando bajas del avión y pisas tierra, ya sabes que no hay retorno”, dice Smith Romero, venezolano de 36 años, al recordar el momento en que llegó a Ezeiza con su vida apretada en cuatro valijas.

“Lo que llevas encima son tus herramientas: tu dinero, tu ropa, tu computadora. El kit que te da la vida para decir 'bueno, ahora arranca'”.

Le pusieron Smith por su padre, que a su vez recibió el nombre por el apellido de un amigo norteamericano de su familia. Es oriundo de Puerto Ordaz, pero luego se fue a vivir con su mujer, Oriana Martínez Vargas (32), a Acarigua.

Abogada con posgrado en Derecho Penal, Oriana tenía un cargo pesado: fiscal de drogas. Pese al descalabro de Venezuela, ella no quería dejar el país.

Sin embargo, un discurso televisivo de Nicolás Maduro para convocar a una Asamblea Constituyente y promover una reforma del Estado los hizo tener aquella charla.

--Es ahorita –dijo él--. Después se va a poner mucho más difícil.

Empezaron a vender sus cosas. Al principio no las entregaban a cualquier precio, pero la megadevaluación provocaba que les ofrecieran cada vez menos. Se tuvieron que apurar.

Primero se fue él a Estados Unidos, a mediados del año pasado, a trabajar en la construcción gracias a algunos contactos con compatriotas.

“Nosotros tuvimos la suerte de viajar en otros tiempos. Es muy difícil saber que no eres turista, que en lugar de gastar, vas a recaudar”, dice.

El reencuentro fue en Bogotá, en diciembre. Ella y la pequeña Victoria, en ese momento de 3 años, se fueron a Colombia por tierra vía Cúcuta, uno de los pasos más elegidos por los venezolanos para dejar todo atrás.

Pensaron en ir a Ecuador o México porque tenían familia, a Chile porque hubo una ola fuerte de inmigrantes hacia allá. Pero eligieron Argentina.

“Para nosotros era muy difícil imaginarnos ilegales, más con una niña. Argentina daba las mejores posibilidades para tener una residencia provisoria, pero legal. Te piden muchos requisitos burocráticos, por suerte los teníamos todos”.

350 son los venezolanos radicados en nuestra ciudad, aproximadamente. Muchos se contactan entre sí por el grupo de Facebook “Venezolanos en Bahía Blanca”.

El costo psicológico

Oriana se acuerda de ese día en Ezeiza y llora. Aterrizaron a las 6 de la mañana y tenían que esperar hasta las 11 para que les den el departamento que habían alquilado por 20 días.

Victoria estaba muy cansada y se durmió en el piso.

A Oriana no se le borra esa imagen: sentirse extranjera, con su niñita en el suelo. Llora.

Smith cuenta que alquilaron un departamento porque querían llegar a Buenos Aires y tener un lugar adónde ir.

“Para nosotros pagarlo era muy costoso, pero mucho mayor era el costo psicológico de llegar a otro país y no tener dónde caer”.

Una vez instalados, lo primero fue obtener los papeles y, después, a caminar la calle.

Desde los primeros momentos empezaron a mirar todo con otros ojos, a sentir que el ambiente era ajeno, hostil, a pesar de que los argentinos los trataron muy bien desde el primer momento. Desde la oficina de Migraciones en el aeropuerto.

“En Colombia, por ejemplo, si eres venezolano te quitan el pasaporte y te corren a otra fila. Te tratan de una forma a la que no estamos acostumbrados. Aquí la gente no era hostil, pero tus sensaciones son muy extrañas”, explica ella.

“Una vez en otro país –agrega él-- empiezas a observar la cotidianidad de la gente, porque va a ser tu cotidianidad. Y tienes otra perspectiva. Cuando un turista llega a un país no piensa en la vida de la persona que le ofrece un café, que trabaja en un restaurant. Aquí lo miras y piensas: ¿cómo habrá conseguido el trabajo, cuánto ganará, le alcanzará para vivir?”.

Por un compatriota que conocía de chico, Smith consiguió una entrevista en una empresa de mantenimiento. Demoraron un par de semanas en darle la respuesta.

“Ese tiempo muerto te mata”. Era el febrero porteño, de calor sofocante, incluso para ellos que vienen de una zona más templada que tórrida.

Lo contactaron de la empresa y le dijeron que lo contrataban, que había un puesto en una ciudad que se llamaba Bahía Blanca. No le vendieron a la ciudad de la mejor manera, él cree que para probar su verdadero deseo de trabajar donde sea.

A fines de febrero de este año vinieron.

El problema de la sobrecalificación

Oriana buscaba qué hacer, con un solo sueldo no iba a alcanzar y ya no quedaban muchos ahorros. Siguió mandando currículums.

“Toda tu vida se resume en una hoja. Y encima tienes que mentir, decir que no eres abogada, que eras estudiante. Porque sino estás sobrecalificada. Eso me pasó, me hicieron unas 5 entrevistas por un empleo de atención al público que me tenía muy ilusionada. Ese tiempo de espera hasta que te confirman es muy angustiante. Finalmente eligieron a la otra persona. Me desmoralizó”.

Quiso vender yogurts artesanales, pero en los negocios le decían que no, que tenían que estar rotulados.

Fue a la Municipalidad para averiguar y le explicaron que necesitaba un local.

“Caminamos calle por calle de Bahía Blanca para ver qué había, cómo eran, pero no encontrábamos lo que necesitábamos”.

Un solo ingreso no alcanzaba y entonces decidieron emprender. “Montar un negocio”, dicen.

Smith compraba seguido en una verdulería de España y Darregueira. Tomó cierta confianza con el dueño y empezó a hacer preguntas sobre qué comercio podía poner, una pollería, una fiambrería.

Un día Sergio les ofreció hacer negocio con su negocio. Dudaron, pero querían.

Pasaron unos días trabajando a la par para ver cómo funcionaba y acordaron.

“Nos quedaba algo de dinero. Lo podíamos usar para mejorar un poco nuestro status de vida, comprar cosas como una tele, o invertirlo en el emprendimiento. Y elegimos venir los dos a trabajar aquí, de lunes a lunes. Fue otro salto al vacío. Pero, en fin, nosotros venimos de la 'guerra', el miedo ya lo perdimos”, define él.

Dos mes más tarde van entendiendo el oficio.

Cuenta Smith: “Al principio iba al mercado y no tenía idea qué era caro o barato. Si me pedían 100 pesos por un kilo de tomates, lo pagaba. Entonces comenzamos un trabajo de inteligencia, recorriendo verdulerías para ver los precios y cómo se manejaban en los locales”.

También, para aprender los nombres argentinizados de frutas, verduras y hortalizas. Por ejemplo, aquí es banana, no cambur.

“Si podemos sembrar...”

Tienen ganas de hablar. Cuentan el maremoto emocional que vivieron en poco más de un año.

Dicen que su hija ya se siente argentina, que seguramente así va a ser, que en el jardín de infantes la recibieron muy bien las maestras, los compañeros, sus familias.

“Nuestra idea es trabajar y crecer –dice él--. Ahora pensamos de lleno en este rubro. Y si el día de mañana podemos sembrar, sembraremos”.