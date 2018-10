Video: Esa sana costumbre bahiense de ayudar

Laura Gregorietti

Muchas veces hemos escuchado que los argentinos, en general, solemos manifestarnos masivamente cuando se desata alguna catástrofe en el mundo, logrando contagiar a todos de solidaridad y espíritu de colaboración. Pero otros refieren que la necesidad “más cercana” es la que realmente cuesta: la de ayudar al que duerme en la esquina, al que pide una moneda en el centro o a los que venden alguna cosita casa por casa.

Pero parece no ser el caso de los bahienses, que en su mayoría suelen volcarse de manera masiva ante un caso de necesidad. Y ayudan con lo que pueden: dinero, materiales, trabajo, consejos o contactos. Todo suma.

Semanas atrás, en las páginas de LaNueva mostramos varios casos de distinta urgencia que en cuestión de días, comenzaron a resolverse.

Y los protagonistas principales de estos finales felices fueron ustedes, los bahienses, quienes a través de las redes sociales, el famoso “boca en boca”, el WhatsApp o la infaltable charla dominical en familia lograron establecer contactos, donar dinero, elementos, tiempo y ¡hasta instrumentos musicales! y darle un cierre a varias historias que requerían apenas “una manito” de gente comprometida y dispuesta.

Argentina Fernández Betelu, de 83 años, necesitaba un changuito de base amplia para hacer su reparto de miel y huevos, la Orquesta Escuela de Ingeniero White buscaba padrinos que los ayudara a comprar un trombón y una trompeta para por fin poder tocar como una Sinfónica y Claudia, quien perdió a sus hijos mellizos en un incendio, buscaba ayuda para restaurar la casa que alquilaba y que le piden devolver en condiciones.

Valeria Jaimsky se puso la campaña de Argentina al hombro: celular en mano y con el texto de la entrevista de LaNueva. de esta abuela de 83 años del barrio San Cayetano pidió a todos sus contactos algo de dinero para ayudar a que esta historia, pudiera tener un final feliz.

Beatriz Sammartino, Paula Montano, Pablo Sánchez, Gisela Guerra, Máxima Laura, Gilda Skverer y Mariana Cacchiamani se sumaron a la propuesta de Valeria en apenas horas, en tanto que Patricia Giorgetti, Sonia Huizenga, Ofelia Herner y Anahí Fernández ofrecieron su dinero gracias a la convocatoria que se publicó en Facebook. El círculo solidario lo cerró el ferretero de calle Castelar al 1600, quien ofreció una buena rebaja en el precio final del carrito, ya que también estaba al tanto de la necesidad de Argentina.

“Entre todos se puede ayudar a mejorar un poco la vida de algunas personas”, dijo Valeria quien por fin accedió a sacarse algunas fotos con Argentina y el changuito.

Argentina, emocionada, agradeció a todos los que se acordaron “de esta viejita de la cordillera”.

Claudia Sueldo, meses atrás, sufrió la peor de las pérdidas: sus hijos mellizos murieron en un incendio provocado por un cableado defectuoso que afectó la casa que alquilaban.

Pero no todo terminó ahí: ella tiene cáncer, a su pareja la atropelló un auto que no se hizo cargo de auxiliarlo y el dueño de la casa le reclama devolverla en condiciones.

“La gente de a poco respondió y estoy súper agradecida. Me acercaron productos de limpieza, alimentos, armaron rifas, me dieron dinero, pintura, la Municipalidad me acercó el machimbre, hasta los chicos de la escuela 316 y los de la Media Nº3 se movieron para recaudar fondos. Me emocionó tanta solidaridad”, contó Claudia.

Además, en breve recibirán lo recaudado en una obra de teatro de El Tablado.

En el caso de la Orquesta Escuela de Ingeniero White, el trombón que necesitaban, con un costo de 8 mil pesos, lo donó Alberto Tomassini, el dueño de Pianolandia. Mientras que de la trompeta, de 7 mil pesos, se hizo cargo una Pyme de White, comprometida con la cultura y el bienestar de su comunidad, que prefirió no ser identificada.