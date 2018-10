Creen que en Bahía no hay producción de metanfetaminas

El fiscal provincial de estupefacientes, Mauricio del Cero, no tiene conocimiento de que en Bahía haya cocinas de metanfetamina.

“La droga sintética consumida en Bahía Blanca procede generalmente de Buenos Aires o el extranjero”, afirma.

“No vi ninguna cocina en Bahía Blanca ni tengo noticias de que haya una, pero no lo puedo descartar. Son interrogantes que no me hago en una causa penal, porque busco responder otras cuestiones”, señala.

“En un momento se dijo que funcionaba una cocina en Israel y Soler, pero son todas habladurías. Si hubiera una cocina de metanfetamina, se sabría enseguida”, asegura Del Cero.

Para Antonio Castaño -su colega del fuero federal que en 2016 instruyó la primera causa vinculada con drogas de diseño en la ciudad, que derivó en el allanamiento a El Reino-, los jóvenes “inexorablemente” continuarán consumiendo drogas en fiestas electrónicas.

“¿Por qué?, porque les permite estar permanentemente despiertos, bailando, en movimiento durante muchas horas y no genera adicción. Estas conductas van a ir in crescendo”, declara.

Castaño advierte que no es difícil crear drogas de diseño, ya que las puede elaborar alguien que no necesariamente sea especialista en química y se puede desarrollar en espacios reducidos, con una simple estructura.

“No existe certificado de garantía. Uno te puede decir que está vendiendo éxtasis, pero en realidad es cualquier cosa”, completa.

Un rumor que llama la atención

Ismael afirma que los responsables de Chocolate sabían, con 48 horas de antelación, que la policía iba a allanar el local en la presentación de Kolombo.

“Sin embargo siguieron vendiendo entradas y adelantaron el horario de presentación del DJ para que toque más temprano. (Kolombo) iba a empezar a las 2, pero lo hizo a la 1”, menciona.

“No devolvieron las entradas porque no las cortaban, sino que las sacaban enteras. Por eso la gente no tiene con qué reclamar”, completa.

Ismael no conoce a los organizadores, aunque sí al público: “siempre es el mismo”.

Sobre los after, señala que en general se hacen en algún lugar alejado de la ciudad y se da a conocer solo dentro de la fiesta masiva.

“Siempre terminan mal, porque cae la policía y desaloja el lugar. Los after están prohibidos”, advierte.

Además de Chocolate (en su pista Only) y El Reino, el pub Nueva Cruz y el exbar Souk son escenarios habituales de “las electrónicas”.

“También fui varias veces a after que se hacían en La Capilla, en la quinta La Diana. El ambiente en Nueva Cruz es mucho más tranquilo, porque hay menos gente”, describe.

Piden la nulidad del operativo

El abogado Mariano Jara, defensor de Milton Marcos (22), uno de los 5 detenidos en Chocolate, pedirá la nulidad del procedimiento al considerar que el agente revelador -policía que se hizo pasar por cliente- no tuvo autorización judicial.

El fiscal Mauricio del Cero confirmó que la justicia de Garantías ordenó convertir en detenciones las aprehensiones del citado Marcos y de Joel Márquez (21), Gian Camaño Fritz (20), Juan Mancisidor (25) y Jonathan Correa (23).

Los 5 están imputados de comercializar estupefacientes tras el allanamiento del domingo 14 en Chocolate.