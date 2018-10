Carmelo Fioriti: tres décadas sumando voces, conciertos y alegrías

Franco Pignol / fpignol@lanueva.com

El Coro de la Universidad Nacional del Sur “José Luis Ramírez Urtasun” cumple 67 años de actividad. Las últimas tres décadas fue dirigido por el maestro Carmelo Fioriti. Cuesta imaginar a alguien encabezando y sosteniendo una actividad a lo largo de 30 años, más si reparamos la volatilidad de los tiempos que corren.

Sus recuerdos son muchos y hermosos. Le preguntamos cuál podía revelarnos rápidamente, casi sin pensar. Y no dudó en recordar aquella vez, en noviembre de 2004, cuando dirigió al Coro de la UNS y al Coral Hungaria en el Teatro Colón.

“En el momento en el que estábamos haciendo una obra que nosotros habíamos propuestas me agarró una emoción inexplicable. Sentí que habíamos dado un paso importantísimo en la vida del coro. Además, lo que significa cantar en esa sala...”, cuenta Carmelo Fioriti.

Más allá de un festejo aniversario, lo de hoy también será un homenaje a él. Y bien merecido lo tiene.

Será desde las 19, en Colón 80 (Aula Magna de la UNS), con entrada gratuita. Se agradecerá la colaboración con leche en polvo y pañales.

Grandes sociedades

Durante los últimos años el Coro de la Universidad Nacional del Sur continuó haciendo repertorio académico, pero comenzó a asociarse con propuestas de la música popular. Vamos a nombrar las más exitosas.

—“La Misa Criolla”, junto a su creador, Ariel Ramírez.

“Me acuerdo que nos preguntábamos por qué convocaban al Coro Universitario... Era espectacular ver como disfrutaba el coro hacer esa obra, por más que había que repetirla mil veces para ensayarla”, recuerda Carmelo.

—“La Pampa Verde”, con Oscar Alem y Susana Moncayo.

“Fue muy hermoso concierto”.

—“Dr. Queen”, junto a la banda tributo a Queen. “Fue emocionante cantar en un teatro repleto las canciones de este gran grupo”.

—“Frente al Mar”, homenaje a Mariano Mores junto a la Orquesta Bahía Blanca Tango y Pablo Gibelli.

—Dos canciones junto a la banda de rock Luceros El Ojo Daltónico.

“Fue la frutilla del postre. Sentir en carne propia la simbiosis entre la música académica y la música popular es hermoso, si es que puede existir alguna dicotomía en ese sentido. La música es una sola”, concluye Carmelo.

—Siempre abriendo caminos.

—Creo que uno tiene que intentar acercarse a todos los lenguajes posibles.

La emoción a flor de piel

—¿Estás ansioso por el espectáculo de hoy?

—Más que ansioso estoy emocionado por lo que significa el concierto. No sólo por el repertorio y las sorpresas que habrá, sino porque también me voy a encontrar con la gente que trabajó durante muchos años conmigo. Muchos han estado más de 20 años. Es mucho tiempo de perseverancia, constancia y fidelidad hacia el coro.

—¿Supiste de entrada que era tan apasionante esta actividad como para estar 30 años al frente del Coro de la Universidad Nacional del Sur?

—Lo fui descubriendo a medida de que se fueron dando las cosas. Soy un agradecido hacia mucha gente que me ha ofrecido trabajos para hacer con el coro que sinceramente me habrían otras perspectivas del trabajo coral. También doy gracias a todos los grandes maestros que tuve, quienes siempre me alentaron con el repertorio, el trabajo y la paciencia. Este es un trabajo en el que la gente viene por gusto, por vocación. Entonces la clave está en sentirse cómodo sin perder las exigencias del trabajo propiamente dicho.

“Sinceramente, nunca imaginé que iba a durar tanto tiempo. Si uno lo ve en perspectiva, desde aquel concurso del año 1988 a este momento de 2018 uno se da cuenta de que son muchos años de poner el hombro, de aprender el oficio y disfrutar cada uno de los momentos que me tocaron en estos 30 años”, aclaró el maestro Carmelo Fioriti.