¿Falta prevención y más medidas de control en nuestra ciudad?

Redacción La Nueva. / info@lanueva.com

Si bien las fiestas electrónicas en Bahía Blanca reúnen a un público homogéneo y no son masivas como sucede en Buenos Aires o Córdoba, quienes concurren con frecuencia aseguran que faltan controles y medidas de prevención, con el antecedente de Time Warp siempre latente en la memoria colectiva.

“El consumo de drogas es descontrolado”, reconoce uno de los varios entrevistados por La Nueva.

El testimonio, que compara a Bahía con otras ciudades más complejas, se da pocos días después del operativo que la Policía Federal realizó en el boliche Chocolate, donde secuestraron al menos 20 pastillas de éxtasis, cocaína y marihuana -durante la presentación del DJ belga Kolombo- y se arrestó a cinco personas acusadas de comercializar estupefacientes.

El otro antecedente de venta de droga en fiestas electrónicas se registró en septiembre de 2016, en El Reino, donde personal de Prefectura Naval incautó 70 pastillas de éxtasis, LSD, ketamina, cocaína y marihuana, en una fiesta privada.

“Adentro de una fiesta electrónica es vía libre, hay droga de la que pidas, pero eso nada más pasa en Bahía porque fui a fiestas en Mar del Plata, Buenos Aires y Córdoba y no sucede lo mismo”, afirma Ismael.

“En otros lados tenés muchos controles estrictos con la entrada y cacheos. Lo mismo pasa adentro de la fiesta, en la que hay gente mirándote constantemente. Pero acá, en Chocolate, fue un 'viva la pepa'. No se hacen controles ni nada”, asegura.

Según Ismael, “las fiestas electrónicas grandes las organizan productoras que son las responsables de todo”.

Y pone como ejemplo uno de los últimos festivales a los que asistió, en Córdoba, donde había a disposición del público puestos de hidratación gratuita, centros de rescate y paramédicos.

“En esos lugares está todo bien organizado, porque saben cómo se va a desarrollar la fiesta, pero en Bahía no tenés un puesto de hidratación ni nada; un pibe se desmaya acá y c... Las productoras locales tendrían que ser precavidas, pero son una porquería”, enfatiza.

Gustavo, otro asistente habitual, informa que en la ciudad existen 2 o 3 grupos dedicados a la organización de fiestas electrónicas, que generalmente se realizan en discotecas o quintas, y que cuentan con los contactos suficientes. “No lo puede hacer cualquiera”.

En los after, que son reuniones más íntimas luego de los festejos grandes, también se consumen pastillas, según reconoce.

Cree Gustavo, consultado sobre el último allanamiento, que las autoridades de Chocolate no tienen nada que ver con el delito. “Ni el locador ni la disco, ni el DJ son responsables en ese sentido”, amplía.

Entre creencias y mala calidad

Fabio, otro espectador, está molesto porque rechaza la creciente vinculación entre música electrónica y consumo de drogas. “Es una creencia popular”, asegura.

“Me encantan todos los estilos de música, entre ellos la electrónica; soy bien abierto con la música y no ingiero ningún tipo de droga. Se dice mucho que la electrónica va acompañada de droga, pero no siempre es así”.

A Fabio le gusta parafrasear al DJ Hernán Cattáneo: “Las drogas y los vicios no son de la música ni de la noche; son de las personas”.

Gustavo sí reconoce haber consumido éxtasis en “las electrónicas”, aunque afirma que en su caso toma precauciones y adquiere las pastillas “afuera” porque “adentro no sabés lo que te pueden vender”, en referencia a la mala calidad del producto.

“Adentro, en la desesperación, podés llegar a comprar cualquier porquería y además no ves lo que te están vendiendo por la oscuridad. El otro día, un conocido me dijo que en Bahía hubo una tanda (de éxtasis) mala; muchos se llevaron una 'sorpresita'”, resalta.

“Puede pasar, y de hecho pasó cuando hace dos años se hizo la Time Warp que fallecieron unos chicos por el consumo de pastillas 'sucias', de mala calidad. La combinación es nociva si se tiene en cuenta el exceso en algunos casos, porque es una droga fuerte”, explica.

Insiste Fabio en que no hay necesidad de relacionar fiestas electrónicas con éxtasis.

“Es como asegurar que la gente que escucha reggae vive fumada. En realidad son personas que todos los días van a trabajar y no salen 'quemadas' ni usan rastas. Tienen esa preferencia musical y no significa que estén 'quemados'. Sino tendríamos que decir que la potencia de una banda de rock se relaciona con la cocaína o la bailanta, con el vino y la birra”.

Muchos de los asistentes a “las electrónicas” son oficinistas. “Es gente común, como cualquier otra”, remarca.

Fabio nunca vio una “transa” adentro de las fiestas, aunque no es ingenuo para pensar que no se venden pastillas.

De hecho, identifica claramente al público que acude bajo el efecto narcótico: “son como zombies; tienen la mirada perdida”.

“Están empastillados y como pegándose un viaje, en un estado de trance, pero cada cual experimenta esa sensación como puede. Tal vez necesitan potenciarla porque no sienten ni disfrutan de la música electrónica”, opina.

“No se puede comparar a Bahía con Córdoba”

Andrés Arriaga (foto), un precursor en la organización de fiestas electrónicas en nuestra ciudad, ya que lo hace desde hace casi 20 años, discrepa con Ismael al opinar que no se puede comparar a Bahía con Córdoba o Buenos Aires.

“Allá se organizan en grandes estadios de fútbol y con un marco de público mucho mayor. No es lo mismo un evento para 300, 400 o como mucho mil personas, que uno para 14 mil o 20 mil espectadores. No se puede comparar el nivel de producción”, remarca Arriaga, dueño de la quinta La Diana.

De todas maneras está de acuerdo con que se hagan cacheos, aunque advierte que en las fiestas con gran concurrencia “siempre se ingresan drogas, algo que también pasa en las canchas de fútbol o en los recitales de Ricardo Arjona y Lali Espósito”.

En ese sentido alude a una “demonización” de la música electrónica. “El pensamiento de que solo se consume droga en este ambiente es prehistórico”, sostiene.

“No voy a negar que en las fiestas electrónicas se consumen drogas sintéticas, pero hay un montón de gente que asiste y no se droga. No se puede generalizar”, dice Arriaga.

“El 90% consume alguna droga”

Ismael estima que el “90 por ciento” de la gente que concurre a estas fiestas consume alguna droga y afirma que es “habitual” compartir los espectáculos con personas que están bajo los efectos alucinógenos.

Tampoco vio en directo una “transacción” dentro de un boliche, aunque sí el manejo de pastillas o el pasamanos.

“No sé si es una compra o son amigos que se reparten una pasti”, compara.

A su criterio, a los propietarios de los boliches se les puede atribuir un grado de responsabilidad en la venta de droga en esos locales, ya que -aclara- tienen conocimiento.

“Si andás en el ambiente de la noche, sabés que si se hace una fiesta electrónica hay pastillas y excesos. Te das cuenta cuando te venden el agua, que el otro día en Chocolate costaba 100 pesos; no te pueden cobrar eso”, concluye.

Albano, otro joven vinculado a la noche electrónica, manifiesta que el éxtasis es una droga diseñada específicamente para consumir en este tipo de fiestas.

“Primero por la forma de la ingesta, porque se toma como pastilla y ni siquiera se tiene que combustionar o inyectar como otros tipos de drogas”, opina.

“La combinación del efecto del éxtasis con sonido de buena calidad y mucha potencia e imágenes y luces, maximiza la experiencia a nivel sensorial”, explica.

Albano destaca como positivo el “pacifismo” que existe en este ambiente, teniendo en cuenta que el éxtasis, a diferencia de lo que genera el alcohol, “produce sentimiento de fraternidad”.

Se prohibe más de lo que se informa

El dueño de La Diana cree que es indispensable informar sobre los efectos de las drogas que se usan, con la finalidad de minimizar las posibles consecuencias.

“La prevención ya no pasa por si está mal o bien drogarse, porque ya sabemos que está mal. El problema real es la juventud, que está más desinformada; no tiene que ver con un estilo de música, un lugar puntual o el organizador de una fiesta. Hoy en día los chicos quieren darse vuelta, reventarse”, asegura Arriaga.

Pretende que se difunda de manera insistente sobre “qué efecto produce cierta droga o que no podés mezclar una cosa con otra. Falla la prevención, que no pasa por poner un policía para controlar que la gente no se drogue. En la Argentina no se hace ese tipo de prevención, porque es más fácil prohibir que informar”, añade.

Según el organizador de fiestas electrónicas en la ciudad y Buenos Aires, lo “máximo” que se hizo en materia de prevención de adicciones en nuestro país fue la campaña televisiva con los personajes animados “Fleco y Male”, a cargo del doctor Alfredo Miroli, allá por 1997.

“Por lo menos brindaba un poco de información sobre los efectos que producía cada droga. La prevención en la Argentina nunca se hizo seriamente como se hace en otros países”, sostiene.

“Antes alguien elegía comprar una pastilla de éxtasis y, mal que mal, había información sobre esa droga. El vendedor le decía 'tenés que tomar solamente la mitad', pero ahora no importa. Si tomás dos vasos de whisky con la pastilla, mejor”, continúa.

Arriaga desmiente que el organizador tenga vinculación con la venta de drogas.

“Se confunde al que organiza con el que facilita, entrega y vende droga, pero no es así. No puedo negar que puede haber gente que organiza fiestas electrónicas porque tiene un negocio oscuro con las drogas, pero es mentira que el organizador es el encargado de venderla”, enfatiza.

“En mi caso es todo lo contrario; quiero acogotar a los que entran con droga porque eso perjudica mi trabajo. El problema no es político ni económico, sino de los argentinos, y por ese motivo no me parece justo que se carguen las tintas contra un estilo musical”, amplía.

Tampoco le parece ético ni moral cerrar las canillas de los baños para que los espectadores no tomen agua y que les cobren la botella de agua mineral 7 veces más”, cierra Arriaga.