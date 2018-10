Fórmula 1: Hamilton sumó su quinta corona y alcanzó a Fangio

¡Misión cumplida! Como era de esperarse, el inglés Lewis Hamilton (Mercedes) le puso la firma a su quinto título mundial en Fórmula 1, tras la disputa del Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Al volante inglés, quien así igualó la línea del argentino Juan Manuel Fangio en cantidad de laureles, le alcanzó con concluir 4° en la competencia ganada por el holandés Max Verstappen (Red Bull), vencedor por segunda oportunidad en el presente certamen.

A pesar de arribar 2°, Sebastian Vettel (Ferrari) debió rendirse, por segundo año consecutivo, ante la brillante faena de Hamilton, de brutal segunda fracción de temporada (logró 4 triunfos en fila y un total de 9 hasta el momento).

And let the party begin 🏁🙌🎉



Turn your sound ⬆️ #MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/r3RAWP0ULL