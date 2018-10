Lucas Machado y Andrea González fueron imparables y “solidarios”

Javier Oscar Schwab

jschwab@lanueva.com

Con amplio margen sobre sus más inmediatos perseguidores, los bahienses Lucas Machado y Andrea González resultaron claros dominadores de la sexta edición de la carrera solidaria “Ezequiel Crisol”, que tuvo desarrollo esta mañana en el predio recreativo que la Asociación Empleados de Comercio posee en Aldea Romana.

Machado, del club Vlek-Ressia Entrena, completó los 8k con un tiempo de 26 minutos y 33 segundos.

El fondista local estableció diferencias de entrada y al promediar el recorrido le llevaba una marcada ventaja a su escolta inmediato, Facundo Martín Sandoval (27m 59s), arribando a la meta con una diferencia de casi un minuto y medio.

En tercer lugar se ubicó Juan Eduardo Ledesma, con 28m. 07s.

Entre las damas, en lo que fue su segunda participación de manera consecutiva, Andrea González impuso un ritmo demoledor para quedarse con la competencia con un tiempo de 34 minutos y 50 segundos.

En segundo lugar se ubicó Ana María Moriconi, con 36 minutos y 37 segundos, completando el podio Fabiana Soazo, con 37 minutos y 42 segundos.

El día acompañó a unos 300 atletas que le dieron vida al predio de la AEC –también hubo una caminata de 3k--, donde la organización superó las expectativas.

Horacio Zamudio estuvo a cargo de la locución animando permanentemente a los competidores, a la vez que Bahía Corre realizó el cronometraje (clasificación) y la fiscalización corrió por cuenta de Asociación Bahiense de Atletismo.

“Por suerte el clima acompañó y tuvimos un linda concurrencia de gente. La carrera no es para batir un récord de atletas, sino para homenajear a quien fue nuestro prócer, Ezequiel Crisol, en un lugar que era muy significativo para él”, apuntó Miguel Aolita, secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio de Bahía Blanca.

Aolita tuvo una activa participación durante la carrera, donde fue agasajando con medallas a cada uno de los competidores, a la vez que estuvo pendiente, junto a su grupo de colaboradores, de todos los detalles organizativos.

La caminata 3k también tuvo sus momentos de entusiasmo y colorido, habida cuenta que participó un nutrido grupo de familiares afiliados al gremio. Y fue allí donde Miguel (Aolita) aguardó pacientemente la llegada de Andrea, su esposa, para estrecharle un fuerte abrazo y un beso que arrancó el aplauso de los presentes.

“Es lo lindo de esta fiesta. Toda la familia mercantil está presente y la jornada no se termina con la carrera, porque la gente se queda a almorzar, a pasar una linda tarde y disfrutar con sus hijos”, remarcó.

--Lucas y Andrea se sumaron por primera vez a la lista de ganadores.

“Es bueno que se vayan renovando los nombres de los ganadores, porque así el interés va creciendo año a año y no se repiten los nombres. Los atletas se van superando y nos demuestran que tienen ganas de participar de nuestra carrera. A nosotros nos reconforta”, puntualizó.

Machado: “Me venía preparando para esta carrera”

“Me venía preparando para esta carrera y otras que tengo por delante. Venía corriendo 10 kilómetros. No se me dio en Viedma, pero llegué bien acá. Busqué correr tranquilo de entrada y luego cambié de ritmo; en la loma del kilómetro 4 estaba solo y empecé a regular un poco”, dijo Lucas Machado.

“El circuito es muy lindo y muy duro, aunque ya lo conocía de dos participaciones anteriores. Excelente organización, todos estuvieron pendiente de los detalles, lo cual para nosotros es bárbaro”, aseguró.

Lucas Manchado.

“El próximo paso serán los 21 kilómetros del Running Trip el 24 de este mes en Buenos Aires. Antes, el sábado 17, tenemos la competencia de campo y pista en las Tres Villas, que será muy importante”, puntualizó Machado, quien se lo dedicó a su novia (María), sus hijos Santino, Estefanía y Tiziana, y a su entrenadora Flavia Ressia.

González: “Mejoré lo del año pasado”

“El recorrido era bastante exigente por los desniveles y porque el día se presentó ventoso. Logré el objetivo de bajar mi tiempo y mejoré lo realizado el año pasado, cuando participé por primera vez”, dijo, emocionada, Andrea González.

Andrea González.

“Fueron 3 minutos menos. De los 38 del año pasado a los casi 35 de ahora, lo cual me reconforta muchísimo, porque entrené con mucho esfuerzo. Es mérito del equipo que me entrena, especialmente por Sebastián y Agostina, las cabezas que me guían y apoyan. Y también el agradecimiento para mi familia que siempre está presente”, señaló.