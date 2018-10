Una ciudad (que ya no existe) a digitalizar

En un trabajo puntilloso, metódico y detallista, el Archivo de la Memoria de la Universidad Nacional del Sur lleva tres años pasando a soporte digital un relevamiento que la provincia realizó de toda nuestra ciudad en 1938.



Aquel año, el Estado provincial decidió ordenar sus datos dominiales y dispuso un operativo que no se volvió a repetir nunca más. Hizo un relevamiento vivienda por vivienda, lote por lote, en todos los municipios, incluido, claro, en del Bahía Blanca.



Enormes cartones-ficha sirvieron para asentar los datos de cada inmueble, su propietario, la manera en que lo adquirió, sus metros cuadrados, su valoración, la disponibilidad de servicios y hasta una fotografía blanco y negro del bien.



Entre las singularidades del trabajo está la de haber excedido el trabajo en el micro y macrocentro para pasar a todos los barrios de la periferia, una práctica poco habitual desarrollada por fotógrafos de la época, que en general mostraban la ciudad a partir de sus construcciones más relevantes.



Curiosamente, en un hecho que no suele ser común y habitual, la dirección de Catastro del municipio, que ha quedado como cuidadora de esos miles de cartones, ha sabido mantenerlos a salvo, a pesar del paso de 80 años, cambios de oficinas, edificios y lugares.



Los ha mantenido además en un estado impecable. Lo cual permite tener una vista inédita y única de la ciudad en 1938-1939. Un tesoro para conocer cómo fuimos, qué casas estaban, qué negocios, almacenes, escuelas, clubes, plazas, lugares.

La historia que nos sostiene y guía.

Desde hace tres años el Archivo de la Memoria de la UNS está procediendo a digitalizar esa documentación. Lo cual significa preservarla, guardarla y, sobre todo, hacerla accesibles a los vecinos que deseen conocer esa historia.



El trabajo va por la mitad de su extensión, queda otro tramo por hacer. Este año no ha habido fondos para seguirlo, pero se espera que haya el próximo. También se convoca a empresas y particulares que quieran colaborar con este trabajo.

No es un gran monto el que se necesita. Pero a veces no está. Lo que no tiene precio es disponer de tan trascendente documentación. Es algo que merece y exige el apoyo inmediato, para completar el trabajo y hacerlo visible para todos.