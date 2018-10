El Midget, en los escritorios del juzgado... ¿y lejos de la pista?

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

Se llegó a lo que tanto se temía... El laberinto sin salida que propone esta novela, “Intervención del Club Midgistas del Sur”, se definirá en la justicia.

¿Qué es lo que realmente está sucediendo? Difícil dictaminarlo.

Lo único claro es que cada parte considera tener la verdad.

Por eso lo invitamos a que saque sus propias conclusiones, en función de las declaraciones de Facundo García, en representación del Club Midgistas del Sur, y José Luis Malet, designado como Interventor.

—¿Cómo se inició todo?

Facundo García: Nos notificaron de la intervención el sábado 13, y a partir de ahí entraron en juego los abogados. Ellos hicieron el descargo el pasado lunes, y el miércoles salió la resolución. La notificación la mandó Personería Jurídica a un domicilio que no está constituido; un domicilio de La Plata que desconocemos. De ello hablaremos el martes (ver aparte), pero esto es algo político que viene desde La Plata. El principal responsable es Leonardo Jakim (director provincial de Personería Jurídica), que está muy interesado por el club.

José Luis Malet: El 24 de mayo asumí, de acuerdo al artículo primero de la resolución 2928, dictado por el director provincial de Personería Jurídica, la posesión formal del cargo de Interventor. Pasó el tiempo, debido a cuestiones burocráticas, y en agosto se homologó la misma. El pasado viernes 19, me comunicó Jakim que el lunes me tenía que hacer presente en la asesoría letrada de la Municipalidad, a la cual él le estaba remitiendo el acta de posesión efectiva del cargo de interventor y las facultades y atribuciones correspondientes. Ellas son: regularizar lo administrativo, normalizar el padrón de socios y convocar asamblea.

—De ahora en más, ¿qué sucede con la apelación?

García: La resolución de la apelación nos dio favorable a nosotros, y eso ahora va a la Cámara. Después de eso se ocuparán los abogados. Maximiliano Görg tiene un cuerpo de abogados trabajando en La Plata, y mientras, nosotros seguiremos igual, trabajando. Todo lo que se armó, toda esta incertidumbre creada, es todo mediático. Lo único judicial que vale es lo que mostró el Club Midgistas. Ellos no mostraron nada. Con el abogado fuimos claros: cuando haya una decisión judicial en favor de la intervención, iremos a entregar las llaves.

Malet: De acuerdo a los lineamientos del Dr. Jakim, la homologación no podría ser apelada, porque la misma, a su criterio, sería irrecurrible. Él sostiene que la defensa que podía hacer el Club Midgistas se debió realizar cuando se decretó la intervención, y la misma está dictada desde abril. El CMS presentó un recurso de apelación, y el juez de primera instancia le concedió relación. ¿Ello suspende la medida? No. El ex presidente García dijo que esa concesión del recurso había sido con efecto suspensivo, y eso no es cierto. No para de mentirle a la gente.

“Además, el Dr. Jakim presentó otro recurso pidiendo que se revoque esa concesión y que se deje sin efecto, porque sostiene que hay antecedentes en la Cámara de Apelaciones y en la Corte de La Plata, que determinan que el club se debió defender cuando se decretó la intervención y no ahora que se está homologando. En consecuencia, a criterio de Personería Jurídica, la intervención está firme en este momento. Por ello es que se conmina a la gente del CMS a que abandonen las instalaciones. Esto es una cuestión de días, hay que tener paciencia. Tenemos que tener en claro que esto no se resuelve de prepo, sino conforme al derecho”, cerró Malet.

“En ningún momento temimos por el campeonato”

¿Comenzará el Estival? Esa es la gran pregunta que el fanático se hace, bajo el lógico tinte de preocupación.

García: En ningún momento temimos por el campeonato. Que la gente se quede tranquila, que mientras exista una comisión directiva como esta, seguirá habiendo Midget de la misma forma y con la misma pasión. Seguiremos luchando para que siga siendo lo mismo. Vaya casualidad, todo esto ocurre 15 días antes del arranque; antes nadie se acercó. Por eso, la impresión que nos deja es que quieren arruinar intencionalmente.

Malet: El campeonato pende de un hilo. Y García no está en posesión efectiva de cargo de presidente. Hay una interpretación absolutamente errónea. Además, su designación como presidente está viciada de nulidad. La asamblea que a él lo designa fue declarada nula. Cada día que pase a partir del lunes (mañana) será importantísimo. García no puede afirmar que el campeonato se va a hacer; si el mismo empieza se estaría violentando una disposición de un organismo público constitucional. La intervención está vigente.

Abogados del CMS brindarán una conferencia

De acuerdo a los dichos de Facundo García, los abogados que responden al club emitirán, conferencia de prensa mediante, más detalles, desde el punto de vista legal y judicial, de la situación expuesta en el texto principal. La misma se desarrollará el martes, a partir de las 11, en el Club Midgistas.

Nuevas obras: “Colocamos nuevos alambres perimetrales y construimos paredones. Nos quedó pendiente en la curva 2°, que lo haremos durante el torneo. También se hizo limpieza del terreno completo y los arreglos pertinentes. Además se construyó una tribuna en boxes, para mayor comodidad, y estamos armando una sala vip y de prensa, para poder utilizarla al cierre de la fecha para armar el podio”, dijo García.

Lanzamiento: Inicialmente, la presentación del Campeonato Estival de Midget 2018/19 está prevista para el próximo domingo, en el acceso al Parque de Mayo. “Estamos barajando otra alternativa, porque no queremos que nos sorprendan con ningún martes 13. Nos dieron el visto bueno con el Parque de Mayo, pero aguardamos la confirmación. Sino pensaremos en el lugar indicado”, agregó.