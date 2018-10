No tendrá salidas de la cárcel el condenado por un trágico asalto

El 24 de marzo de 2007, tres delincuentes llegaron hasta el campo La Quinihua, en el partido de Coronel Suárez. El plan era reducir al encargado y robar el dinero destinado para pagar el sueldo de los empleados.

La información que tenían era incorrecta y las cosas no salieron como pensaban. Solo se apoderaron de 65 pesos y en medio del asalto uno de los ladrones le disparó a Héctor Facundo Luna (62), quien falleció como consecuencia de la herida.

En las últimas horas, la Cámara Penal confirmó la resolución por la cual se le negó el beneficio de salidas transitorias a uno de los tres condenados por el trágico robo.

Las características del hecho, por el cual se le fijó la pena de 18 años de prisión, y las conclusiones negativas de las pericias psicológicas a las que fue sometido, resultaron fundamentales para que el juez de Ejecución Penal Nº 1, Claudio Brun, rechazara el pedido realizado por el abogado de Víctor Oscar Herrera.

Por el caso también fueron sentenciados los hermanos Luciano Martín y Julio Marcelo Pereyra.

Los jueces de la Sala II, Guillermo Petersen, Alfredo Mones Ruiz y Guillermo Emir Rodríguez, no hicieron lugar a la presentación realizada por el defensor oficial Nicolás Alvarez.

En primera instancia, la Cámara destacó que ese delito no permite el beneficio.

La ley 12.256, en su artículo Nº 100, determina la imposibilidad de otorgar salidas a aquellos condenados por homicidio agravado, secuestro extorsivo, privación ilegal de la libertad o tortura seguida de muerte, y delitos contra la integridad sexual.

Por otra parte, contemplaron el informe negativo emitido por el Departamento Técnico Criminológico del Servicio Penitenciario Bonaerense respecto a la inclusión del preso en el régimen solicitado.

Una pericia psicológica realizada por una licenciada del penal en el que se encuentra detenido Herrera, indicó que presenta “precaria capacidad reflexiva” y que “describe los hechos sin implicarse afectivamente en los mismos y sin imprimir autocrítica al relato”.

Sostuvo que las pruebas realizadas arrojaron la presencia de componentes de hostilidad en el hombre, “los cuales se han mantenido a raya dentro de los márgenes del establecimiento”.

En términos similares se expresaron dos profesionales de la Asesoría Pericial, quienes comentaron que Herrera “no presenta autorreproches acerca de su conducta sobre el hecho por el que fue condenado ni por otras cuestiones de su vida”.

Indicaron que tiene “limitada capacidad para pensar sobre su accionar y las consecuencias del mismo”.

También mencionaron que tiende a negar sus “aspectos agresivos”.

Por todo ello, los camaristas ratificaron la resolución negando las salidas transitorias a uno de los condenados por el trágico asalto al establecimiento rural suarense.