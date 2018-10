El conflicto por el Parque Industrial espera su resolución en la Justicia

A comienzos de la semana próxima se conocerán novedades en el ámbito judicial respecto de la intervención ordenada sobre el Parque Industrial de Bahía Blanca, que no se pudo efectivizar en las últimas horas por la resistencia del titular del consejo de administración de ese ente, Raúl Carrete.

La Municipalidad recibió la orden de la Provincia de regularizar “la administración del agrupamiento industrial con arreglo a las normativas vigentes”.

Carrete asegura que el Ejecutivo no puede intervenir en “un organismo privado”.

El presidente del consejo del Parque viene recibiendo severos cuestionamientos por parte de un grupo de consorcistas que reclama el acceso a los libros donde constan los movimientos económicos del complejo.

El Parque Industrial, asociación sin personería jurídica (ver más adelante), tiene un consejo de 6 miembros con un presidente, Carrete, y un administrador.

Como en todo consorcio, los propietarios tienen voz y voto en las decisiones aunque, en la práctica, siempre se menciona que el titular del complejo maneja los temas comunes en forma discrecional.

A principios de agosto, en una asamblea, se votó la designación del ingeniero Juan Pablo Rodríguez Mendoza como nuevo administrador del ente.

Rodríguez Mendoza forma parte del grupo opositor al presidente del consejo y, 20 días después de su nombramiento, fue suspendido por Carrete y su entorno acusado de conductas reñidas con el estatuto.

Lo cierto es que el administrador no consiguió acceder a los libros contables y financieros. Además, asegura que su suspensión es antirreglamentaria y que los cargos de Carrete y otros dos consejeros caducaron, por lo que deben volver a ser sometidos a votación.



Cómo sigue

La fiscalía a cargo de la doctora Olga Herro tiene ahora dos presentaciones judiciales para decidir si las eleva a la consideración de un juez.

Por un lado, el Municipio solicitó permiso para que la Policía actúe como auxiliar en caso de persistir la resistencia. Por el otro, Carrete denunció al intendente Héctor Gay por presunto abuso de autoridad.

Este capítulo del conflicto comenzó el lunes pasado con una comunicación del Ministerio de Producción de la Provincia en la cual, citando una resolución de la Asesoría General de Gobierno, se instó al Municipio a regularizar el Parque Industrial conforme la normativa vigente.

En la misiva firmada por el ministro Javier Tizado consta que el Parque Industrial de Bahía Blanca debe acogerse a la ley 13.744, a la vez que remarca textualmente que el ente local no tiene siquiera personería jurídica.

Uno de los argumentos de quienes rechazan la intervención es que la creación del Parque es anterior a la sanción de la ley invocada y que, por lo tanto, no están comprendidos por ella.

Al respecto, el texto del Ministerio refiere: “El artículo 41 de la mencionada ley establece que ‘Los agrupamientos industriales (...) que no cuenten con reglamento de administración a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley, deberán sujetarse a las normas que esta contiene a tal fin’”.

No acepta

El jueves al mediodía la asesora letrada municipal, Karina Mahon, y el designado interventor, Ricardo Tapia, se presentaron en las oficinas del Parque Industrial para notificar la resolución.

Carrete se negó a acatar la orden argumentando que ni la Provincia ni la Municipalidad tienen facultades para intervenir.

Ante esa diferencia, ambas partes fueron a la Justicia para presentar los recursos antes mencionados.