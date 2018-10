Plan de obras 2019: los intendentes, entre las dudas y el desconcierto

. El ajuste no sólo pega en los bolsillos de la gente y en las arcas públicas, sino también en las expectativas. Quizá por eso, a apenas 65 días del inicio de 2019, en los municipios de la zona casi no se habla de las obras que pedirán incluir en los presupuestos nacional y provincial del año próximo.

El dato surge de un relevamiento que efectuó La Nueva. entre secretarios de Obras Públicas e intendentes de la zona, quienes confirmaron que ni la Provincia ni la Nación han abierto canales para empezar a debatir los proyectos a llevar adelante.

Desde Cambiemos insisten en que hablar de obras es “prematuro” porque aún no está aprobado el presupuesto provincial. “Por pedir hay un montón, pero confirmadas no hay nada. Hoy no existe municipio que pueda dar una confirmación de qué obras van a tener el próximo año, porque nadie sabe la plata que va a tener”, indicó una fuente del área de Obras Públicas de Adolfo Alsina.

Desde la oposición relativizan ese argumento: a esta misma altura, en años anteriores, los municipios ya habían sido convocados por la Provincia y estaba definido qué obras iban a incluir en el proyecto enviado a la Legislatura.

“La realidad es que la expectativa que tenemos es poca. En la medida en que siga viniendo el Fondo Educativo, invertiremos en educación. No hay más. Al Fondo Sojero y al Fondo de Infraestructura Municipal los dieron de baja, y hoy no hay dónde presentar o pedir obras. No hay mucho más para decir”, lamentó el intendente de Monte Hermoso, Marcos Fernández.

Desde otras dos comunas -Villarino y Guaminí- se informó que tampoco tienen definido qué proyectos solicitarán. En el resto de los casos, apenas se habla de reanudar gestiones por obras que ya se habían solicitado, el cumplimiento de convenios firmados o de terminar proyectos iniciados o licitados. Más que precisiones, abundan las respuestas escuetas y las dudas; todo un signo de las escasas expectativas.

“Lo que nosotros prevemos es la continuidad de varias obras, pero no hay ninguna prioridad pedida. La Provincia nos dijo que va a terminar lo que tiene empezado, pero obras nuevas no”, confió a este diario el arquitecto Mario Izurieta, titular de la secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de Tres Arroyos.

Lo poco que está definido

En la lista de los pocos pedidos que los municipios ya definieron se destacan obras de construcción y terminación de viviendas. No es raro, tomando en cuenta que en la región se advierte un déficit superior a las 22 mil unidades. Es el caso de Saavedra, Patagones, Puan, Tornquist, Adolfo Alsina y Tres Arroyos.

Entre los proyectos más relevantes, se insistirá con el acueducto desde el río Negro (Patagones), la pavimentación del camino a San Blas, el gas natural para el parque industrial de Coronel Pringles, otro tanque de agua para Coronel Suárez y la finalización del matadero de Bordenave (Puan).

El detalle de lo que pedirán, en cada caso, es el siguiente:

Coronel Dorrego. La pavimentación del acceso por ruta 72 a la ciudad cabecera y luminarias led.

Tres Arroyos. Terminar obras en marcha, como las cloacas de Orense, la ampliación de pozos y la red de agua en Claromecó, y 56 casas en la cabecera.

Adolfo Alsina. El alteo al camino a la villa Epecuén, la ampliación del hospital, los desagües pluviales de Villa Maza, la ejecución de 48 viviendas en Carhué y 16 en Villa Maza y la puesta en valor del palacio municipal.

Saavedra. Viviendas, el pavimento del camino a la Unidad Penal 19, luminarias led, más cámaras de seguridad y crédito para maquinaria vial.

Puan. 300 viviendas, cloacas, asfalto y culminar la reforma del hospital de Puan y el matadero de porcinos en Bordenave.

Coronel Pringles. El gas natural para el parque Industrial, desagües pluviales para el barrio PVP Sur y una obra hídrica para el barrio Roca.

Coronel Suárez. La ejecución de un nuevo tanque cisterna y el recambio de parte de la red de agua. También pavimento, cloacas y gas natural, y la ampliación del Hospital Municipal.

Patagones. Se insistirá con el acueducto desde el río Negro y la pavimentación del camino a San Blas. También gestionará viviendas, cloacas y obras de gas y agua, y se insistirá en las obras aprobadas hace algunos meses por un monto global de 40 millones de pesos.

Tornquist. Viviendas para las tierras que compró el municipio en la ciudad cabecera y fondos para erradicar los basurales a cielo abierto.