El puerto de Bahía Blanca ya definió el proyecto de un muelle para Vaca Muerta

Adrián Luciani / aluciani@lanueva.com

En lo que constituye un paso más para revalidar sus pergaminos como puerto de Vaca Muerta, la estación marítima de Bahía Blanca avanza en la concreción de un nuevo proyecto.

Ayer pudo saberse que el Consorcio del Gestión ya definió desde el punto de vista técnico la construcción de un nuevo muelle en Galván.

Ahora sólo resta definir el modelo de negocio a instrumentar para comenzar su construcción.

En tal sentido se barajan dos opciones: licitar su construcción y operación por parte de inversores privados, incluso mediante el sistema de Participación Público Privado (PPP), o bien que sea el propio Consorcio el que encare su ejecución.



Hasta ahora todo parece indicar que el ente se inclinará por la primera de estas opciones.

El futuro muelle estará localizado en la zona oeste de la denominada Cangrejales frente al Sitio 5 de Puerto Galván y si bien puede tener distintos usos, estará enfocado principalmente a las necesidades logísticas de Vaca Muerta.

La profundidad náutica correspondiente a la línea del frente de atraque será de 12,72 metros o 45 pies.

El nuevo muelle fue planeado como atracadero multipropósito, esto es para atender embarcaciones y cargas de diversos tipos, tales como contenedores, bultos pesados, graneles secos, carga general convencional, carga de proyecto, etc.

Según datos oficiales a los que tuvo acceso La Nueva las instalaciones y trabajos principales que considerar serán los siguientes:

• Plataforma de operaciones, la que proporcionará las facilidades necesarias para desarrollar las tareas de carga/descarga, almacenaje transitorio de mercaderías y atraque y amarre de las embarcaciones.

• Infraestructura tablero, pilotes y obras de contención del talud bajo losa de muelle en sus dos propuestas.

• Macizos de amarre: Sur sobre el espejo de agua con vinculación al muelle mediante una pasarela peatonal y Norte, en tierra firme.

• Movimientos de suelos y construcción de un firme con suelo seleccionado compactado conformando la playa de acopio.

• Pavimentos de ingreso, cañeros de servicios y obras de arte.

• Instalaciones complementarias: iluminación, provisión de agua potable, servicio contra incendio, etc.

Esta solución prevé para la plataforma de 250 metros de largo y 25 de ancho y dos macizos de amarre (norte y sur), separados por 320 metros.

El muelle tendrá una superestructura de hormigón armado colado in situ o prefabricado, o la combinación de ambos.

También se emplearán pilotes verticales de gran diámetro, con camisa perdida de acero y hormigón armado colado in situ, en su interior.

Se completa la U

La obra completará la dársena de Galván, un proyecto centenario que pensó la empresa ferroviaria Bahía Blanca al Pacífico, al mismo tiempo que permitiría sumar al menos un sitio de 250 metros para grandes buques.

Cuando tiempo atrás se lo consultó desde "La Nueva." a Jorge De Mendonça, especialista en transporte, sobre la conveniencia de construir un muelle en el sector, dijo que esto servirá para disminuir costos.

En tal sentido, aludió a los flujos de sedimentos en el estuario.

"Hoy la dársena de Galván está incompleta. u posición en diagonal, típica de una moda técnica de hace más de un siglo atrás, no se completó formando una 'U' porque ya no se hacían así y debería reemplazarse con muelles en línea paralelos al canal. Mientras no se completó la dársena de Galván con la línea siguiente al muelle 11, los barros sedimentaron desde esa orilla aumentando aún más los costos de mantenimiento”, sostuvo.

A su entender se necesita un muelle más en Galván para ahorrar costos y multiplicar oportunidades.

"Se ahorra en mantenimiento al completar la 'U' de Galván y se deja de perder oportunidad económica para el complejo portuario del estuario y para toda la región de influencia”.

Dijo que el sitio 12 de Puerto Galván (donde se concretará el nuevo muelle) se perdió el último dragado, cuando con pocos pesos de ampliación de contrato pudo haberse ejecutado su canal.

Una rica historia

En forma paralela al crecimiento del puerto de Ingeniero White, perteneciente al Ferrocarril del Sud, se levantó el de Galván, que tomó su nombre del arroyo que desembocaba en las proximidades donde fue emplazado, y que fue construido por el Ferrocarril Pacífico para permitir la salida directa de los productos de su zona de influencia.

Su inauguración data de 1905, aunque tres años antes había sido habilitado un elemental muelle de madera.

Aún hoy, si bien sus instalaciones de elevadores y depósitos han sido renovados, la estructura de sus muelles sigue prestando un eficiente servicio, siendo la única instalación de la época fundacional, que continúa desarrollando una actividad comercial.

En la actualidad, gran parte del complejo es ocupado por la empresa Oleaginosa Moreno, existiendo también los sitios 5 y 6 para cargas generales.

En agosto de 2016, y luego de dos años de construcción, Galván sumó un nuevo sitio (el tercero) a su posta de inflamables.