"Argentina se vería favorecida si el que gana en Brasil es Bolsonaro"

A los errores del gobierno y a las particulares características sociológicas de nuestro país, donde la oposición y el sindicalismo conspiran contra el gobierno, atribuyó el analista internacional Gustavo Segré la desconfianza existente en los mercados.

Segré estará el martes en la ciudad para participar del denominado "Labotario Pymex, aún estamos a tiempo de exportar", que se desarrollará de 14 a 17 en la Casa Coleman, avenida Alem 41,

El encuentro es organizado por el Ente Zona Franca Bahía Blanca - Coronel Rosales.

A continuación se detallan algunos tramos del diálogo telefónico mantenido con este diario.

--¿Cómo observa la coyuntura político y económica de la Argentina con relación a la macroeconomía y a la confianza de los mercados?

--Claramente hay una desconfianza en los mercados, no por una cuestión política sino mas bien por una cuestión económica, pero Argentina tiene una característica que pocos países poseen: aquí la oposición hace oposición, independientemente si se trata de una cuestión que pueda ser buena para todos o no.

"En Brasil, si gana Bolsonaro o Haddad, el que haya votado al que perdió no va a querer que el que perdió haga un mal gobierno sino uno bueno porque va a ser un buen gobierno también para él.

"Argentina tiene unas características sociológicas bastante particulares, y sobre todo cuando uno esta viendo y el inversor del exterior y también el mercado, que el sindicalismo y la oposición conspiran contra el gobierno, con un montón de gente muy conocida que pide que el gobierno termine antes su mandato y todo esto ahuyenta las inversiones y por eso hay desconfianza en los mercados, hay problemas naturales de desconfianza de un gobierno que se está equivocando mucho y por otro lado la oposición que no ayuda para que el país este mejor, sino todo lo contrario.

--¿Cómo cree que puede impactar en nuestro país el posible triunfo de cada candidato en las elecciones de mañana en Brasil en lo que refiere a las posibilidades de exportación?

--El mejor candidato es Bolsonaro porque tiene una visión de lo económico más liberal. Haddad propone que se cierre la economía desde el punto de vista del gasto público, propone que todo lo que es el congelamiento del gasto público previsto por ley sea revocado, que la ley de reforma laboral sea revocada, que aumente el crédito y baje la tasa de interés y aumentar de 29 a 35 los ministerios.

"Con esto va a haber una bola de crecimiento ilusorio al principio, pero todo va a explotar en tres años. Bolsonaro, en cambio, propone bajar los ministerios a menos de 20, que todo lo que puede ser concesionado o privatizado se venda porque eso va a permitir pagar la deuda pública y los intereses, y como propone un ajuste importante del déficit fiscal en el primer año va a haber un crecimiento moderado en 2019, entre 1 y 1,5, pero después Brasil tiene todo para crecer consistentemente y de una forma mucho mayor.

--¿Y en relación a las exportaciones argentinas?

--Haddad es seguramente tendrá un dólar alto, bastante por arriba de los cuatro reales porque los mercados están preocupados por sus propuestas. Si gana Bolsonaro va a quedar bastante por debajo de los cuatro reales y con un dólar barato Brasil tiene mas facilidades de importar y por ende Argentina le podrá vender más.

--¿Cuáles son los aspectos que debe considerar una empresa argentina que desee iniciar un proyecto exportador?

--Esto se compone de varias cuestiones. Primero es necesario un producto, cualquiera sea, no importa que esté preparada para exportar, cualquier empresa que produce tiene condiciones para hacerlo. Segundo, una empresa que debe adecuar su estructura a una empresa exportadora, que no es igual a una empresa que vende en el mercado doméstico, esa empresa exportadora tiene que tener un proyecto exportador y es lo que vamos a desarrollar en los cursos, es decir, organizar el paso a paso desde que decide exportar hasta que consigue exportar.

"El último punto es algo Argentina no tiene: una política de Estado donde, independientemente del gobierno que esté, la gente que dirija el comercio exterior sea la misma, que tengamos una ley de comercio exterior actualizada, y para eso necesitamos gente que conozca del tema y lamentablemente no lo hemos visto en los gobiernos anteriores y tampoco en este. Ahora con la incorporación de Marisa Bircher en la secretaría de Comercio Exterior creo que esto puede cambiar pero no hay legisladores que conozcan del tema, con lo cual no hay leyes que apoyen al comercio exterior.

--¿Que rubros de la producción local resultan más atractivos y competentes en el mercado brasileño?

--Todos. Yo defiendo la teoría que no hay sectores que tengan mayor posibilidad. Hay empresas más o menos preparadas para exportar y acepto el desafío de cualquier empresa que quiera exportar a Brasil y que tenga un producto, una cabeza exportadora, un proyecto exportador y saber lo que tiene que hacer y cómo debe hacerlo. Por eso cuando alguien me pregunta qué podemos exportar a Brasil mi respuesta es: ¿Qué producís? Eso que producís se puede exportar a Brasil y se lo demuestro a cualquiera que quiera hacer un proyecto exportador en serio.