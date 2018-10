Lito Fruet nos dejó físicamente, pero vivirá por siempre en el recuerdo

Por Fernando Rodríguez / ferodriguez@lanueva.com

(Nota publicada en edición impresa)

¿Por qué Bahía Blanca es la Capital del Básquetbol? Varios motivos llevaron a esa denominación. Y uno, muy influyente por cierto, es el exitoso período deportivo comprendido entre los primeros años de la década del 60 y finales de los 70.

Los protagonistas cobraron relevancia desde el aspecto deportivo y eso se transmitió a nivel social.

Los mejores se transformaron en referentes de la ciudad.

Responsables de darle a Bahía muchos de los momentos más emotivos de la historia, varios jugadores fueron partícipes de estos hechos y, alguno, como Atilio José Fruet, se ganó la idolatría de la ciudad.

Fiel a su estilo, luchó contra un cáncer de próstata hasta que el último martes, a los 76 años, perdió uno de los pocos partidos de su vida, ese que no da revancha, aunque el recuerdo perdurará por siempre.

Y lo primero que surge es que hoy, 27 de octubre, cumpliría 77 años.

Una manera de mantenerlo vivo en la memoria es transcribir las historias de hechos significativos que él mismo supo contar, en diferentes entrevistas y que, a la vez, siempre se tornaron amenas en diferentes reuniones o charlas.

Pasional, caudillo, líder por temperamento, y con juego más efectivo que ortodoxo, Lito se transformó en el referente de una generación.

“Desbordaba personalidad y la expresaba en todo momento y en todo lugar. Era vivo, despierto, rápido, firme defensor, de gran tiro y con mucha capacidad de salto. Además, tenía una notable tenacidad y se agrandaba en los momentos más bravos, cualidades que lo hacían sobresalir y admirar”, definió el siempre recordado Alberto Pedro Cabrera.

“Fue el basquetbolista con quien mejor me entendí –agregó el 14- y quien me facilitaba todo tipo de pases. Yo las tiraba a cualquier lado y de cualquier manera, porque descontaba que ‘Lito’ las iba a agarrar... Y se iba a encargar del resto”.

Curiosamente, estos dos monstruos bien pudieron ser compañeros en Estudiantes, aunque terminaron siendo clásicos rivales.

“No me inicié ahí por casualidad, pero de muy chico hice de todo dentro de ese club. Incluso, en el ámbito de la pileta de natación. Participé en torneos internos de básquetbol... Pero parecía que no iba a tener lugar en Infantiles y, justo, Independiente, que tenía su cancha muy cerca de mi casa, incorporó el básquetbol y no lo dudé”, explicó Lito.

Si bien se lo identificó siempre con el 10, su número elegido originalmente era otro.

“Cuando me inicié en Independiente tenía el 80. Luego, cuando por reglamento se debió utilizar únicamente del 4 al 15, elegí la 10 sólo porque incluía el 0 y la seguí usando, incluso en las selecciones, hasta que me retiré”, recordó.

Alejándose del cesto

Con 1m89 que llegó a medir, lógicamente resultó grande para el ámbito doméstico. Empezó como pivote y fue corriendo posiciones hasta terminar de escolta.

Ganar estaba antes que todo para él, aunque naturalmente priorizaba el aporte al equipo, con recursos y actitudes que lo destacaban tanto adelante como atrás.

“La verdad, me gustaba tanto ganar que no priorizaba más atacar o defender. Porque, si bien es cierto que alcanzaba puntajes importantes, mis entrenadores me tiraban encima del tipo más difícil del rival, y sufría una desventaja”, rememoró.

Arriba y abajo

Lito tuvo la particularidad, a diferencia del resto de la exitosa camada bahiense, de compartir épocas con dos generaciones.

“Enganché con la trilogía Feliziani-Giménez-De Marchi, que se estaba retirando, y me tocó integrar la siguiente junto a Cabrera y De Lizaso”, señaló.

Hizo ganar a todos

Con 16 años, Lito debutó en categorías mayores el 18 de mayo de 1957, en un Apertura de Tercera de ascenso, jugando para Independiente.

El viola le ganó a Liniers 41 a 32 y él anotó 17 puntos.

Ese mismo año ganó el Oficial y ascendió.

Al siguiente fue campeón de Segunda y, en un hecho inédito para la Asociación Bahiense, en 1959 completó su tercer título consecutivo, siendo, también, campeón de Primera.

Poco menos que imposible de retener para Independiente.

Y el 30 de marzo de 1960 pasó a Olimpo, con todo lo que significaba para el básquetbol bahiense.

Sumando dos eslabones a la cadena de éxitos, con el aurinegro inmediatamente fue campeón de Segunda y ganó la Copa Federal, de Primera.

Al tiempo que, ese año, resultó clave en el Provincial que Bahía ganó en San Nicolás, luego de 14 años de sequía.

Ya metido en el corazón de Olimpo, en 1961, Olimpo ganó por primera vez el Oficial. De ahí en más fueron otros 10 títulos.

Mientras que con la celeste y blanca acumuló ocho campeonatos, seis consecutivos, desde 1965 a 1970.

La pasión y lo que significaba defender esa camiseta, se resume en una foto.

“Era la final del Provincial de 1970, que se jugó en cancha del club Altense, en Punta Alta, y llegamos a la definición con La Plata, un equipo difícil, con Carlos González, Finito Gherman, Sfeir y Perazzo. El estadio estaba completo y la verdad es que ganábamos fácil, por casi 20 puntos (60 a 38). Pero De Lizaso estaba ‘invicto’, no la podía meter. Entonces se dio esta jugada, en la mitad del segundo tiempo. Salimos en contraataque con el Negro, yo lo habilité desde la mitad de cancha y él hizo su primer doble. Entonces me acerqué, lo miré a los ojos y salió esa reacción mutua”, contó Lito, sobre aquella emblemática fotografía de Oscar Morán, en “La Nueva Provincia”.

También, con la selección de Provincia, tras reforzar a Pringles en 1961 en el Argentino de Formosa, volvió en 1966 y, luego de 9 años, repitió en cuatro oportunidades.

Y con Argentina, jugó dos Sudamericanos (capitán en Uruguay 1967) y dos Mundiales (capitán en Uruguay 1967).

Eso sí, su temperamento le jugó en contra en varias oportunidades.

“Mi gran defecto, dentro y fuera de la cancha, fue no tener término medio si creía que se cometía una injusticia”, aclaró.

Y más allá de la pesadilla que resultó para los propios árbitros, al momento de retirarse ellos mismos tuvieron un gesto que pinta lo que quedó de la persona, más allá del temperamental jugador.

“Me regalaron una medallita con la inscripción ‘técnico al 10’”, contó entre risas.

Así vivió Lito. ¿Cómo no ibas a querer tenerlo en tu equipo...?

El día que se llevó puesta la camiseta de Beto Cabrera

Anotó el último doble (totalizó 18 puntos), robó la siguiente pelota y Olimpo le ganó Estudiantes, en el Tomás, 52 a 50. Fue el 8 de febrero de 1974. Y Lito sorprendió con su decisión inmediatamente finalizado el juego.

”Me retiro con la camiseta del más grande”, dijo, después de pedírsela a su principal rival de clubes y compañero de selecciones, Beto Cabrera.

Goleador

El 9 de enero de 1968 Fruet logró el récord -que perduró 12 años- cuando convirtió 62 puntos. Ese día, Olimpo venció a Sportivo, 102 a 30. Aún su registro permanece en lo más alto, como el jugador nacional que más puntos anotó en un torneo superior que organiza la ABB. El extranjero que lo superó fue Elisha McSweeney marcando 66, el 2 de julio de 1980: Olimpo 126, El Nacional 86.

Positivo

En 16 años de actividad Lito Fruet jugó 812 partidos, ganando 232 y perdiendo 112. Promedió 19,1 puntos por juego.

Tres colores

Con la camiseta de Olimpo participó en 396 partidos, con Independiente 52, con la selección bahiense 232 y con Provincia, 79.

Variado

Con la Asociación Buenos Aires (en la gira por Israel) jugó 16 partidos. Y fue refuerzo de Estudiantes en 8 oportunidades y en una, de Gimnasia y Esgrima La Plata y del seleccionado de Punta Alta.

Internacional

Con la camiseta argentina disputó 28 partidos internacionales, de los ganó 14. En la gira por Europa y Medio Oriente sumó 16 cotejos, perdiendo solamente 3. Con la selección bahiense jugó 26 encuentros a ese nivel y venció en 15.

Ganador

Vistiendo la camiseta de Olimpo enfrentó en cinco oportunidades a equipos extranjeros, sin derrotas, y con la selección bonaerense una vez a Uruguay, donde también triunfó.

Este partido no me lo contó nadie

Polo de Lizaso iba camino a la despedida de Lito, su compañero de mil batallas. En el trayecto preguntó dónde estaba Beto, con quien Fruet, ahora, curiosamente descansa en el mismo sector.

“Paso para saludarlo”, dijo.

Me tocó, durante unos metros, acompañar al único de esos tres grandes que queda entre nosotros: el Negro. El hombre que, a pesar de sus 72 años, aún intimida con su presencia.

Se detuvo frente a la tumba del Mago y clavó la mirada unos segundos. Ese instante, tan íntimo como fuerte a la vez, me ayudó a recrear todo lo que siempre escuché y leí de ellos.

Por unos segundos me transporté a través del tiempo. Esta vez nadie me lo contó.

Fui testigo del reencuentro, en una cancha imaginaria, llena de gente, con Lito y sus elegidos: “El mejor quinteto que integré fue con Cabrera, De Lizaso, Cortondo y Monachesi”, enumeraba Fruet cada vez que tocaba el tema.

Fueron unos segundos hasta que, de repente, sonó la bocina. Se terminó el partido. Y Polo siguió caminando, con paso cansino, y la mirada fija en la verde gramilla.

Había llegado el momento de despedirse de su amigo y, peor aún, de asumir esta derrota, un resultado casi desconocido para una generación altamente combativa, competitiva y que no nunca se dio por vencida. Que no sabía perder. Inclusive, en los peores momentos, como hoy, que no se resigna.

Porque ellos, juntos o separados, acá en la tierra o en el cielo, serán eternos ganadores… ¡Ah! Y con Lito, por siempre, como gran capitán…