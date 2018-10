"Carrete está acostumbrado a patear puertas, pero la nuestra no la va a patear más"

El integrante del Parque Industrial Santiago Saldungaray se refirió esta mañana a la expectativa que tiene un sector de la comisión en remover al presidente Raúl Carrete, al que acusó de diversas irregularidades y de mandato vencido.

"Carrete está acostumbrado a resolver las cosas pateando puertas, pero la nuestra no la va a patear más", manifestó en diálogo con LU2.

Se espera que a lo largo de la jornada se tomen decisiones judiciales a favor o en contra de Carrete, aunque el sector al que pertenece Saldungaray espera el desalojo.

"Hizo muchas cosas por el Parque, pero ahora hay cosas que ya no compartimos", sostuvo y manifestó que no tienen acceso a los números de ingresos y egresos de la institución por lo que no saben el destino del dinero que ingresa.

"A mí no me pasó, pero sé de gente que sufrió diferentes tipos de aprietes", indicó y agregó que en la gestión hay "todo tipo de irregularidades".

"Es un gran fabulador, siempre está con alguna teoría conspirativa. Esto no da para más", dijo.

Por su parte, el suspendido administrador de Parque Juan Pablo Rodríguez Mendoza, dijo que ayer "empezó el final de esta gestión".

"Queremos que Carrete respete los estatutos y se vaya, él espera que lo saquemos por la fuerza y no vamos a llegar a eso", también comentó en LU2.

"No sé si hay algo que ocultar, pero esto es un desorden", concluyó.